¿Con guiño a Paqui Meneghini? El nuevo “equipo” que ficha a Joaquín Montecinos

Tras su tormentosa salida de O’Higgins de Rancagua, bien activo se le ha visto a Joaquín Montecinos en redes sociales. Entrenando por su cuenta, el delantero se prepara buscando equipo para el 2026.

El Joaco también ha figurado en eventos como el reciente con gente de Rangers de Talca, aunque aún no confirma su próxima camiseta para defender definitivamente. Eso sí, ha seguido repasando su polémica salida de O’Higgins, apuntando al DT Francisco Meneghini.

“No había un papel firmado, había una negociación de por medio, pero quedaban cuatro días, entonces no había tiempo. Terminé perjudicado, sin club y estando en mi casa, que no era lo ideal”, dijo recientemente en ESPN Chile.

Joaquín Montecinos suma “nueva camiseta”

Mediante sus redes sociales, Joaquín Montecinos dio a conocer los detalles y postales de su arribo a ICCUS: Medicina Deportiva. El jugador llegó a O’Higgins en 2024 tras largas lesiones en el fútbom mexicano y ahora prepara con especialistas su próxima temporada.

“(Montecinos firmó) Confiando en nuestro equipo para acompañar su preparación física, recuperación y rendimiento general. Queremos que cada sesión sume a su proceso, desde lo físico hasta lo técnico”, avisó el centro médico.

Publicidad

Publicidad

Llamó la atención que en la galería de fotos se ve al jugador con el short de O’Higgins de Rancagua. Eso, considerando sus dardos contra Francisco Meneghini y el rechazo de la hinchada celeste.

“Gracias por ayudarme con la preparación, vamos con todo”, tecleó el jugador, que ahora escuchará ofertas para seguir su aventura en el fútbol chileno tras ser cesado antes de torneo en el Capo de Provincia.

Publicidad