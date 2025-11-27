La final de la Liga Femenina, donde se enfrentarán Colo Colo y U. de Chile por el título, fue reprogramada para el sábado 6 de diciembre en el Bicentenario La Florida. Inicialmente, se jugaría un día antes, pero la polémica fecha se cambió después de variados reclamos.

Y es que la programación inicial era muy cercana al partido de la selección chilena contra Paraguay el martes 3. Antes, además, la Roja visita a Perú el viernes 28 de noviembre por la Liga de Naciones de la Conmebol, las Eliminatorias donde Chile busca su ticket al Mundial.

Desde Colo Colo protestaron porque nueve de sus jugadoras fueron convocadas para esos partidos, más otra seleccionada en Paraguay. El Romántico Viajero, en tanto, tiene tres llamados: dos en la Roja y otra también en Paraguay. Finalmente, desde la ANFP actuaron y dieron un día más.

En el Cacique, Tatiele Silveira, DT de las albas, reaccionó: “Hay que valorar todo el esfuerzo del club, ganamos un día más, que será importante para las chicas. Claro que ideal no es, pero vamos a trabajar con la fecha que tenemos y esperamos que las chicas vuelvan al 100“.

El palo de Colo Colo a la ANFP por la final de la Liga Femenina

En esa línea, Tatiele Silveira valoró a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien conversó con la dirección de la ANFP sobre la programación inicial.

“Aníbal es una persona que está siempre muy cerca, estuvo con nosotros en la Copa Libertadores todo el tiempo. Nos sentimos importantes y valoradas a través de la figura del presidente. Espero que sea un ejemplo para el fútbol femenino de Chile“, destacó la entrenadora.

