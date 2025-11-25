Colo Colo y U. de Chile definirán al campeón de la Liga Femenina. Tras superar en semifinales a Coquimbo Unido y a Unión Española, respectivamente, albas y azules se citaron por segundo año consecutivo a la definición por el título, además de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

El Cacique buscará el tetracampeonato del fútbol chileno, mientras que el Romántico Viajero querrá cortar esa racha y volver a dar una vuelta olímpica después de cuatro años sin títulos.

Y ya hay nueva fecha para el Superclásico más importante del año. En un principio, la ANFP agendó la final de la Liga Femenina para el viernes 5 de diciembre, pero la polémica por la cercanía del partido con los encuentros de la Roja femenina obligó a hacer una modificación.

Y es que desde Colo Colo protestaron porque la final se jugaría solo tres días después de que la selección chilena femenina enfrentara la fecha 4 de la Liga de las Naciones de Conmebol. Teniendo eso en cuenta, la final del fútbol femenino se cambió para el sábado 6 de diciembre.

Colo Colo vs U. de Chile: Cambian la fecha de la final del fútbol femenino ante la polémica

Cabe recordar que Colo Colo tiene nueve jugadoras que estarán en los partidos de Chile contra Perú en Cusco (viernes 28 de noviembre) y Paraguay en Rancagua (martes 2 de diciembre). Por su lado, U. de Chile aporta con dos futbolistas a la nómina nacional.

En el Monumental, Aníbal Mosa confirmó gestiones para que el cambio de fecha se diera: “Conversé con Pablo Milad (presidente de la ANFP), Jorge Yunge (secretario general) y Yamal Rajab (gerente de ligas), expresando que no se estaban dando los tiempos de descanso“.

Publicidad

Publicidad

Con la reprogramación, las 11 seleccionadas albas y azules tendrán un día más de recuperación y preparación para la final. La ANFP dictó que el duelo entre Colo Colo y U. de Chile se disputará el sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Bicentenario La Florida.