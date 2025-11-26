La semifinal de la Copa Chile entre Deportes La Serena y Deportes Limache se seguía jugando tras una denuncia de los primeros. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio pitazo final.

Resulta que tras ser goleados por el Tomate Mecánico, terminando la llave con un 8-1 en contra, los Papayeros decidieron denunciar a su rival por una supuesta irregularidad respecto a los minutos sub 21 que debían sumar. Esta disputa tuvo su conclusión.

La postura del Tribunal por denuncia de La Serena

La Serena reclamaba que Limache solo había usado a sus juveniles en 113 minutos de los 130 que exigía la llave de la Copa Chile. Por esta razón, querían que ser ellos los ganadores de la serie y de esta manera, pasar a la gran final donde enfrentarían a Huachipato.

La defensa del Tomate Mecánico consistía en que fueron autorizados para tener menos tiempo a un juvenil en cancha, esto debido a que cuando se jugó la llave, Agustín Arce estaba nominado a la selección chilena para el amistoso con Perú y no pudieron contar con él.

Ante esta situación y el primer fallo de la Primera Sala, donde habían rechazado el reclamo de La Serena, fue la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP la que entregó la resolución final del caso.

“Confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 4 de noviembre de 2025, rechazando, en consecuencia, la denuncia del Club de Deportes La Serena, en contra de Deportes Limache, por supuesta infracción al Artículo 31º de las Bases del Copa Chile, temporada 2025, acaecida en el encuentro disputado entre ambos elencos el día 12 de octubre de 2025″, indicaron.

De esta manera, no se altera la final de la Copa Chile y Deportes Limache enfrentará a Huachipato en la definición por el título. Este encuentro se jugará el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.