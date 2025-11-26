Deportes Limache pasa por un complejo 2025 donde se encuentra luchando para no caer en el descenso y despedirse de la Primera División y en ese contexto, revelan que un jugador del Tomate Mecánico ya habría definido su futuro en la escuadra.

El cuadro dirigido por Víctor Rivero se encuentra en el puesto 14 de la tabla de posiciones y a pesar de que consiguió un importante triunfo contra Unión Española, este jugador habría decidido no renovar con el club para la temporada 2026.

El jugador que aseguran no seguirá en Limache para el 2026

El periodista deportivo Renzo Luvecce reveló en sus redes que el jugador venezolano Luis Guerra decidió no seguir en el equipo sin importar si se salvan del descenso. “Me indican que le ofrecieron renovar su contrato hasta finales de 2026 y el atacante quiere cambiar de aires”.

Añadiendo que Guerra “quedará libre a finales de la presente temporada y hay varios equipos que lo han llamado, pero no hay nada concreto hasta el momento”.

Luis Guerra dejaría el club a fin de año/Aton Chile

El jugador de 29 años, el delantero de Limache, ha disputado 25 partidos y ha convertido 3 goles con 9 asistencias en la Liga de Primera.

La carrera de Luis Guerra

El jugador tuvo una gran carrera en la liga venezolana donde paso por clubes como Mineros de Guayana, Deportivo Táchira, Monagas, Aragua, Carabobo. Llegando a Chile el 2020, donde se sumó a Deportes Antofagasta, donde estuvo 4 temporadas. Este 2025 se sumó a Deportes Limache.