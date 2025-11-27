Deportes Limache pasa por tensos momentos en el Campeonato Nacional, donde deberá jugarse el todo por el todo en las últimas fechas para evitar el descenso. Una de las figuras del “Tomate Mecánico” es Facundo Pons, quien se sinceró sobre su presente en el cuadro.

El jugador se sumó a mediados de este año al cuadro nacional, llegando desde Defensores de Belgrano, y a disputado 8 partidos y anotando 6 goles en lo que va del campeonato. En conversación con AS, el jugador habló de su presente en el club.

Facundo Pons habla de su llegada a Deportes Limache

El jugador señaló que está conforme y tranquilo con su llegada a Chile. “Estoy viviendo Quillota, porque entrenamos casi siempre por acá, por los desplazamientos. Estoy cómodo y casi todos los compañeros vivimos por acá, en Quillota, La Cruz, todos cerca. En este sentido, estoy bien, tranquilo, llevándola bien”.

Asimismo, revela que llegó con la intención de quedarse por algún tiempo aquí. “Tenía la expectativa de poder jugar, de hacerlo de buena manera y de cumplir también los objetivos grupales. Espero que se pueda dar eso y ver si hablamos para el próximo año cómo vamos a seguir. Me gustó el país, la liga, así que veremos cómo sigue todo”.

Añadiendo que tras el triunfo contra Unión Española sintieron un gran alivio. “Pero todavía quedan dos fechas para que termine el campeonato. Tenemos que ganar el domingo (ante La Calera) para cumplir el primer objetivo. Sabíamos que contra Unión Española era un partido muy importante, casi definitorio. Lo jugamos como tal, pudimos sacarlo adelante y ganar”.

“Fue muy importante para nosotros, una alegría muy grande para el grupo y también para el club. También para todos los hinchas que llegaron a la cancha y pudieron llenar el estadio”, explicó al medio.