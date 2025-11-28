Tras la eliminación de Rangers de Talca en los cuartos de final de la Liguilla contra San Marcos, uno de los jugadores compartió un emotivo mensaje que levantó la duda de los hinchas sobre su continuidad en el elenco para la temporada 2026.

A esto se suma que hace algunos días, el portero Gastón Rodríguez confirmó su salida del elenco. “Hoy cierro una etapa de dos años que significó mucho para mí. Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos y a los funcionarios por acompañar cada paso”, señaló en una publicación de Instagram.

El jugador de Rangers que deja en suspenso su continuidad

A través de una publicación en sus redes sociales, Sebastián Leyton señaló. “Se cierra otro año futbolístico. Me voy con un sentimiento de frustración por no haber logrado el objetivo, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo en cada entrenamiento y en cada partido”.

Agregando que aún no hay claridad sobre dónde jugará la próxima temporada. “No sé qué traerá el futuro, no sé si aquí o en otro club”.

Sebastián Leyton puso en duda su continuidad en Rangers

Para finalizar su mensaje, Leyton agradeció al club y a los hinchas. “Por abrirme las puertas y confiar en mí, a la gente que nos acompañó durante todo el año, a los dirigentes, compañeros y cuerpos técnicos, y en especial, a mi esposa y mi familia, que siempre están bancándome en las buenas y en las malas”.

“Los amo con el alma. Gracias totales a todos, Bendiciones nos encontraremos en el estadio”, cerró el centrocampista.