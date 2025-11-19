Un duro mazazo recibió Rangers de Talca en sus aspiraciones por volver a Primera División tras más de 10 años en Primera B. El rojinegro cayó como local 2-0 ante San Marcos y se complica para la vuelta de cuartos de final en la liguilla del ascenso.

Y uno que tomó la palabra fue el experimentado Sebastián Leyton, con pasado en Curicó Unido y también formado en U de Chile. Justamente, tuvo palabras para el momento azul y no ocultó su amor dicha camiseta.

Post partido en Talca, el volante piducano fue consultado por Bolavip Chile sobre la U, respondiendo abiertamente que aún sigue pendiente de toda acción del equipo. Es más, recordó la eliminación ante Lanús en Copa Sudamericana.

Doble lamento: por Rangers y U de Chile

Sebastián Leyton habló de cómo vivió la eliminación de U de Chile en Copa Sudamericana, mientras complica la tarea del ascenso con Rangers en la liguilla de Primera B.

“He visto los partidos de la U, este año le ha ido muy bien, siento que le robaron allá en Argentina y eso los perjudicó mucho. Están jugando muy bien”, dijo al citado medio.

Publicidad

Publicidad

Pero a la hora de recordar a los azules, el hombre de Rangers no oculta su admiración por el que Marcelo Díaz dijo que era el mejor jugador del fútbol chileno: Charles Aránguiz.

“Charles es un crack, lo conocí cuando llegó a la U, estuve en su prime cuando lelgó, admiración y verlo jugar, ser compañero de él, fui muy afortunado”, cerró el rangerino.