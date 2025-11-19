La Liguilla de la Primera B comenzó con todo este martes y uno de los partidos más atractivos fue el disputado en el Estadio Fiscal de Talca entre Rangers y San Marcos de Arica. Los visitantes lograron dar el batacazo y se llevaron un importante triunfo por 2-0.

Resultado que, además de la llamativa transmisión que tuvo de parte de TNT Sports, estuvo marcado por la temprana expulsión de Matías Sandoval. El trasandino de 28 años se hizo expulsar cuando recién el reloj marcaba los primeros 23 minutos de juego.

Lo que produjo un quiebre total en el encuentro y permitió que los dirigidos por Germán Cavalieri dieran el primer golpe en la llave “mata-mata”. Situación que marcó profundamente al trasandino que asumió todas la culpas tras el pitazo final.

“Estoy muy mal. Les pido perdón a todos. No soy un jugador así”, explicó de entrada Sandoval a “Pasión por los Deportes”. Tras ello, intentó explicar lo ocurrido en la jugada que lo dejó fuera del partido y de la revancha del próximo domingo.

“Fue una jugada rápida, quiero poner el cuerpo adelante y se vio otra cosa. La jugada me impulso a poner el brazo y le pegue sin querer. Me voy destruido a mi casa. No lo puedo entender. Confío plenamente en mis compañeros. Hoy me responsabilizo por lo que pasó y de los errores se aprenden”, sentenció al borde de las lágrimas.

¿Cuándo es la revancha de San Marcos vs Rangers?

El segundo partido por la Liguilla de ascenso se disputará este domingo 23 de noviembre. El encuentro entre San Marcos y Rangers se jugará en el Estadio Carlos Dittborn de Arica a partir de las 12:00 horas y será transmisión de TNT Sports y HBO Max.

