Primera B

Gases lacrimógenos y sin relatos oficiales: el extraño primer tiempo del Rangers de Talca vs San Marcos de Arica

Hubo que parar el encuentro a los seis minutos de la primera fracción. Y la transmisión televisiva fue muy particular.

Por Jose Arias

Un primer tiempo extraño en Talca.
Ya sabemos que la Universidad de Concepción jugará en la Liga de Primera el próximo año. Sin embargo, aún queda por determinar cuál será el otro equipo de la Primera B que lo acompañe.

Es por eso que se juega la liguilla del ascenso en la B. Cuatro equipos batallan por ser aquel que disputará una final ante Deportes Copiapó. Deportes Concepción, Antofagasta, Rangers de Talca y San Marcos de Arica pelean por aquella plaza.

Este martes en la noche, los piducanos eran los que corrían con ventaja al recibir, a partido único, a los ariqueños. Tras la victoria de los penquistas, se esperaba la definición de su rival.

Extraño primer tiempo

Pero, más allá del resultado final (aún por determinar al momento de esta nota), lo que más llamó la atención fue el inesperado primer tiempo vivido en el Fiscal de Talca.

Primero, fue la detención del juego en el minuto seis. Los gases lacrimógenos utilizados en las afuera del estadio, provocaron que el árbitro decidiera suspender el partido, el cual estuvo detenido por más de diez minutos.

Además, la transmisión del encuentro fue, por lo menos decir, rara. Esto, porque en Machasa hubo un corte del suministro de luz que dejó sin los comentarios, ni el relato de TNT Sports al partido. El que tomó la batuta fue Pablo Herrera, periodista en cancha, quien transmitió solo, con largos silencios.

Publicidad
¿Cuál es el resultado del primer tiempo del Rangers de Talca vs San Marcos de Arica?

Con un jugador menos, Rangers de Talca está perdiendo por la mínima ante San Marcos de Arica. El único gol del encuentro, por el momento, lo marcó Javier Rivera, a los 45+2′.

