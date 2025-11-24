Universidad de Concepción se tituló campeón de la Primera B, asegurando un 2026 en la Liga de Primera 2026. Pese a ello, todavía queda un cupo por definir, entre cuatro equipos.

Deportes Concepción, Copiapó, San Marcos de Arica y Cobreloa disputarán por el único cupo restante para participar de la Primera División en la próxima temporada.

Con los cruces definidos, ahora queda ver quién jugará la gran final para definir el último cupo. Los cruces son: Deportes Concepción vs Deportes Copiapó y San Marcos de Arica vs Cobreloa.

¿Quién será el próximo equipo de Primera? La IA responde

No podemos esperar tanto. Queremos saber cómo se definirá la Liguilla de Ascenso de la Primera B. Es por eso que, ante tamaña ansiedad, fuimos a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, y le preguntamos lo siguiente: “Se define la Liguilla de Ascenso de la Primera B chilena con cuatro equipos: San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción y Deportes Copiapó. ¿Cuál crees que será el elenco que logre el ascenso para jugar la Liga de Primera 2026?”.

Para la IA la respuesta fue bastante meditada. “Creo que Deportes Copiapó tiene la mayor probabilidad de lograr el ascenso a la Liga de Primera 2026, aunque la llave será pareja y Cobreloa o Deportes Concepción también aparecen como candidatos reales“, sentenció Copilot.

“Copiapó llegó a la definición del torneo con un rendimiento sostenido y peleó el título hasta la última fecha, lo que indica un plantel con regularidad y confianza en partidos decisivos“, argumentó la IA.

Deportes Copiapó jugará en Primera, según la IA | Photosport

¿Cuándo se jugará la ida de las semifinales por la Liguilla del Ascenso?

San Marcos de Arica vs. Cobreloa – 18:00 hrs, en el Estadio Carlos Dittborn.

en el Estadio Carlos Dittborn. Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción – 20:30 hrs, en el Estadio Ester Roa.