La quinta fecha de la fase regular de la UEFA Champions League nos dejó un resultado inesperado. Este martes el Manchester City sufrió un duro revés tras caer por 0 a 2 ante el Bayer Leverkusen, que se ilusiona con avanzar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Pep Guardiola necesitaba sacudirse luego de la derrota con Newcastle en la Premier League. Sin embargo, no pudo hacer nada ante la efectividad de las Aspirinas, que sin llegar mucho al arco rival se llevaron tres puntos de oro.

El resultado deja a los Ciudadanos atento a lo que pasará con el resto de la fecha para saber qué tan arriba quedará. Esto, mientras el elenco alemán festeja el meterse en la pelea por un lugar en la próxima fase.

Pese a ser el principal dueño del balón y de dejar a varias figuras titulares en la banca, los Ciudadanos no lograron encontrar el gol. Los esfuerzos no pararon, pero las Aspirinas aguantaron bien hasta que tuvieron su oportunidad.

Fue en los 23′ minutos de juego cuando el Bayer Leverkusen pudo ponerse en ventaja y silenciar al Etihad Stadium. Alejandro Grimaldo aprovechó un rebote en el área y arremetió con todo para sacar un misil que significó el 0 a 1 a favor de los alemanes.

Pep Guardiola intentó reaccionar con tres cambios en el entretiempo, pero la estrategia no le resultó. En los 54′ Patrik Schick recibió un centro frente al arco y, con un frentazo, selló el 0 a 2. Manchester City trató de dar con la remontada, pero no hubo forma de revertir las cosas.

El resultado deja al cuadro inglés en el sexto lugar de la tabla de posiciones tras lo ocurrido con Borussia Dortmund y Chelsea, que ganaron sus respectivos encuentros. Por su parte, los alemanes escalan al puesto 13, soñando con asegurar la clasificación a la próxima ronda.

Manchester City sufre un duro revés ante Bayer Leverkusen y sigue dejando muchas dudas. Los Ciudadanos deben dar vuelta la página rápido, mientras que las Aspirinas de seguro tendrán largos festejos luego de la hazaña en el Etihad.

¿Cuáles son los próximos partidos de Manchester City y Bayer Leverkusen?

Manchester City y Bayer Leverkusen dejan de lado la Champions para enfocarse en el plano local. Mientras los Ciudadanos reciben al Leeds United este sábado 29 de noviembre desde las 12:00 horas, las Aspirinas harán lo propio con el Borussia Dortmund en la misma jornada pero a partir de las 14:30 horas.

Así está la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025/26