Este martes, el Manchester City saltará a la cancha enfrentará al Bayer Leverkusen en la quinta jornada de la Champions League, en un partido crucial por sus aspiraciones, los dirigidos por Pep Guardiola llegan motivados tras un contundente 4-1 al Borussia Dortmund, que los deja en la cuarta posición del grupo.

Por su parte, el conjunto alemán también viene de sumar tres puntos gracias a un 1-0 sobre el Benfica, pero necesitan de un triunfo para seguir avanzando en la clasificación.

¿En qué canal ver al City vs. Leverkusen por Champions League?

El partido entre Manchester City vs. Bayer Leverkusen, se juega este martes 25 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Etihad Stadium, por la fecha 5 de Champions League.

Este partido entre los Ciudadanos vs. “Los de la aspirina”, será transmitido por televisión en Chile, a través de la señal de ESPN Premium , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN Premium según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Tabla de posiciones de Champions League

