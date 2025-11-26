Es tendencia:
Los partidos de hoy miércoles 26 de noviembre: hora y dónde ver EN VIVO

Conoce los partidos de fútbol más importantes que se juegan en Chile y el mundo este miércoles 26 de noviembre.

Por Franco Abatte

La liguilla de Ascenso se toma la agenda del miércoles 26 de noviembre.
Este miércoles 26 de noviembre vuelve el fútbol chileno a la acción con los duelos de ida de las semifinales de la liguilla del Ascenso, donde veremos a San Marcos de Arica enfrentando a Cobreloa y a Deportes Concepción midiéndose ante Deportes Copiapó.

Pero eso no es todo, porque el mundo del fútbol también vivirá una nueva jornada de la Fase de Liga de la Champions League, con grandes partidazos como Arsenal contra Bayern Múnich o Atlético de Madrid frente al Inter de Milán, además de otros protagonistas importantes como PSG, Liverpool y Real Madrid, entre otros.

¿Y en Sudamérica? También habrá atractivos encuentros en Argentina, Brasil y Colombia. Revisa a continuación todos los detalles de estos partidos, sus horarios y transmisiones.

Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy miércoles 26 de noviembre

Liguilla de Ascenso

  • 18:00 horas – San Marcos de Arica vs. Cobreloa. Transmite TNT SPORTS y HBO Max.
  • 20:30 horas – Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó. Transmite TNT SPORTS y HBO Max

UEFA Champions League

  • 14:45 horas – København vs. FC Kairat. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 5.
  • 14:45 horas – Pafos FC vs. AS Monaco. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
  • 17:00 horas – Arsenal vs. Bayern. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
  • 17:00 horas – PSG vs. Tottenham. Transmiten Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN 3.
  • 17:00 horas – Atlético de Madrid vs. Inter Milan. Transmiten Disney+ Premium y ESPN Premium.
  • 17:00 horas – Liverpool vs. PSV Eindhoven. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 7.
  • 17:00 horas – Eintracht Frankfurt vs. Atalanta. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 4.
  • 17:00 horas – Sporting CP vs. Club Brugge. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 6.
  • 17:00 horas – Olympiacos vs. Real Madrid. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

Primera División Argentina

  • 21:30 horas – Lanús vs. Tigre. Transmite TyC Sports Internacional.
Serie A de Brasil

  • 19:00 horas – RB Bragantino vs. Fortaleza SC. Transmite Fanatiz.

Liga Colombiana

  • 20:30 horas – Bucaramanga vs. Fortaleza. Transmite RCN Nuestra Tele.
  • 22:30 horas – Atlético Nacional vs. Junior. Transmite RCN Nuestra Tele.

LaLiga 2° división

  • 15:00 horas – AD Ceuta vs. UD Almería. Transmite DGO.
Championship de Inglaterra

  • 17:00 horas – West Bromwich vs. Birmingham. Transmite Disney+ Premium.

CONCACAF Central American Cup

  • 23:00 horas – Alajuelense vs. Xelajú MC. Transmite Disney+ Premium.

AFC Champions League Elite

  • 09:15 horas – Shanghai Shenhua vs. Vissel Kobe. Transmite Disney+ Premium.
AFC Champions League Two

  • 10:45 horas – Istiklol vs. Al Nassr. Transmite Disney+ Premium.

Coppa Italia Serie C

  • 14:00 horas – Pro Vercelli vs. Atalanta B. Transmite FIFA+.
  • 16:30 horas – Sambenedettese vs. Union Brescia. Transmite OneFootball PPV.
