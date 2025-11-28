Azuky con 20 años llega a su primer gran evento de Red Bull Batalla en Nueva Historia, en donde tendrá que imponerse a Exe, Fat N y Sophia para toparse con los campeones históricos de la madre de todas las batallas. A pesar de ser su debut, está mentalizada y con confianza en sus habilidades.

Así lo demostró en el Media Day que se realizó en el Polo Cultural Saldías, ya que no se achicó ante ninguna cámara y menos ante la nuestras. Desbordó carisma, aura y determinación. Hay algo que no se puede ocultar y obviamente es la felicidad de la primera vez.

-¿Qué te parece el formato de Nueva Historia?

La verdad es que me parece súper innovador porque siento que es algo que nadie había hecho y siento que es algo que muchos habíamos querido ver, que era competir, ver competir a todas las generaciones, a los campeones, al que consideramos el futuro. Y siento que Red Bull hizo posible, nos juntó en una sola competencia y ahí vamos a estar el sábado, dándole con todo.

-¿Qué sientes al ser elegida como una de la promesas?

Pues la verdad es que me siento muy feliz, muy emocionada de participar en este evento que sé que va a ser único e histórico y súper épico por todo el contexto por lo que celebra, porque prácticamente no se va a volver a dar, porque Red Bull no va a volver a cumplir los 20 años.

Entonces me siento muy, muy feliz de ser participante en este evento y pues sobre todo también me siento muy determinada, muy concentrada y confiando en mí, en lo que yo puedo hacer, con lo que tengo, con el nivel que tengo, con mi talento, con todo lo que he practicado, etcétera. Y pues agarrar todo eso y salir a darlo todo en el escenario

-¿A quién te hubiese gustado enfrentar de Chile?

¡Al Menor!

Queda solo un día para la celebración de los 20 años de Red Bull Batalla. El 2005 la historia comenzó en Puerto Rico con Frescolate de Argentina campeón y ahora todo seguirá en el Tecnópolis de Buenos Aires. No te lo pierdas.