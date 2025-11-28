Red Bull Batalla: Nueva Historia – Cuándo es, a qué hora y dónde ver el evento por los 20 años

Un evento histórico de freestyle se celebraeste sábado en Buenos Aires, Argentina. Se trata de Red Bull Batalla: Nueva Historia, el cual tendrá lugar en el Tecnópolis de la ciudad trasandina y que celebra los 20 años de historia de la primera Final Internacional en 2005.

Si bien no habrá MC’s chilenos participando, sí contará con una importante participación chilena en roles claves del evento, destacando la presencia de Blazzt como uno de los jueces de la jornada, además de Seo2 como uno de los presentadores y también de DJ Atenea.

Conoce todos los detalles de este evento, horario para Chile y Latam, transmisión, participantes y muchos más, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es Red Bull Batalla: Nueva Historia?

El evento aniversario de freestyle, “Red Bull Batalla: Nueva Historia” se celebra este sábado 29 de noviembre a partir de las 17:15 horas de Chile en el Tecnópolis de Buenos Aires , Argentina.

Horario evento Países de LATAM 14:15 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 15:15 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 16:15 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 17:15 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Transmisión de Red Bull Batalla: Nueva Historia

Podrás ver EN VIVO y de manera exclusvia este evento de freestyle a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla, su sitio web o la página de Youtube de Red Bull Batalla.

Los MC’s participantes

Los MC’s participantes son por invitación para celebrar los 20 años de historia. Estos son 16 de distintos países:

Frescolate (Argentina)

Exe (Argentina)

Fat N (Colombia)

Bnet (España)

Aczino (México)

Arkano (España)

Rapder (México)

Noult (España)

Skone (España)

Invert (España)

Azuky (México)

Hadrian (México)

Link One (Puerto Rico)

Gazir (España)

Sophia (Argentina)

Chuty (España)

Adicionalmente, estarán los siguientes jueces; Dtoke(Argentina), El B(Cuba), Kim (Venezuela), Jayco (República Dominicana) y Blazzt (Chile), encargados de decidir al gran ganador de este evento, junto a la presencia de los siguientes presentadores y DJ; Seo2 (Presentador, Chile), Queen Mary (Presentador, España), Serko Fu (Presentador, México), Sonicko (DJ, México), Stuart (DJ, Argentina), Zone (DJ, Argentina), Verse (DJ, España) y Atenea(DJ, Chile).