Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Red Bull Batalla

Red Bull Batalla: Nueva Historia – Cuándo es, a qué hora y dónde ver el evento por los 20 años

Conoce todos los detalles del evento que celebra este sábado en Buenos Aires por los 20 años de la primera Final Internacional.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Este sábado 29 de noviembre se celebrarán los 20 años de Red Bull Batalla en Buenos Aires, Argentina.
© Red Bull BatallaEste sábado 29 de noviembre se celebrarán los 20 años de Red Bull Batalla en Buenos Aires, Argentina.

Un evento histórico de freestyle se celebraeste sábado en Buenos Aires, Argentina. Se trata de Red Bull Batalla: Nueva Historia, el cual tendrá lugar en el Tecnópolis de la ciudad trasandina y que celebra los 20 años de historia de la primera Final Internacional en 2005.

Si bien no habrá MC’s chilenos participando, sí contará con una importante participación chilena en roles claves del evento, destacando la presencia de Blazzt como uno de los jueces de la jornada, además de Seo2 como uno de los presentadores y también de DJ Atenea.

Azuky quería enfrentar a El Menor en Red Bull Batalla Nueva Historia

ver también

Azuky quería enfrentar a El Menor en Red Bull Batalla Nueva Historia

Conoce todos los detalles de este evento, horario para Chile y Latam, transmisión, participantes y muchos más, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es Red Bull Batalla: Nueva Historia?

El evento aniversario de freestyle, “Red Bull Batalla: Nueva Historia” se celebra este sábado 29 de noviembre a partir de las 17:15 horas de Chile en el Tecnópolis de Buenos Aires, Argentina.

Horario eventoPaíses de LATAM
14:15 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
15:15 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
16:15 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
17:15 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Transmisión de Red Bull Batalla: Nueva Historia

Podrás ver EN VIVO y de manera exclusvia este evento de freestyle a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla, su sitio web o la página de Youtube de Red Bull Batalla.

Publicidad

Los MC’s participantes

Los MC’s participantes son por invitación para celebrar los 20 años de historia. Estos son 16 de distintos países:

  • Frescolate (Argentina)
  • Exe (Argentina)
  • Fat N (Colombia)
  • Bnet (España)
  • Aczino (México)
  • Arkano (España)
  • Rapder (México)
  • Noult (España)
  • Skone (España)
  • Invert (España)
  • Azuky (México)
  • Hadrian (México)
  • Link One (Puerto Rico)
  • Gazir (España)
  • Sophia (Argentina)
  • Chuty (España)
Publicidad

Adicionalmente, estarán los siguientes jueces; Dtoke(Argentina), El B(Cuba), Kim (Venezuela), Jayco (República Dominicana) y Blazzt (Chile), encargados de decidir al gran ganador de este evento, junto a la presencia de los siguientes presentadores y DJ; Seo2 (Presentador, Chile), Queen Mary (Presentador, España), Serko Fu (Presentador, México), Sonicko (DJ, México), Stuart (DJ, Argentina), Zone (DJ, Argentina), Verse (DJ, España) y Atenea(DJ, Chile).

Lee también
Saltó desde la estratósfera y hoy muere trágicamente
Redsport

Saltó desde la estratósfera y hoy muere trágicamente

¿Cuándo y dónde ver la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile 2025?
Freestyle

¿Cuándo y dónde ver la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile 2025?

El increíble gesto de Max Verstappen con Germán Garmendia
Motor

El increíble gesto de Max Verstappen con Germán Garmendia

La U no vuelve al Nacional: el primer gran damnificado por polémica designación
U de Chile

La U no vuelve al Nacional: el primer gran damnificado por polémica designación

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo