“Sigo sin creérmelo”: La inesperada sorpresa de Claudio Bravo que desató aplausos en un avión

El ex capitán de La Roja venía de realizar una clínica de fútbol para niños en La Araucanía, como parte de su gira nacional.

Por Franccesca Arnechino

Claudio Bravo y su noble gesto en un vuelo nacional.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTClaudio Bravo y su noble gesto en un vuelo nacional.

Un regalo inesperado recibieron los pasajeros del vuelo SKY Temuco-Santiago de este sábado, cuando el ex capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, regaló más de 200 camisetas de Chile firmadas a quienes volaban junto a él.

Impresión, risas y aplausos llenaron el avión en el que Bravo volaba de vuelta a la capital, tras haber realizado una jornada de clínica deportiva para arqueros en la Región de la Araucanía, en el marco de su gira de despedida por Chile anunciada en marzo pasado, con la que está realizando estas actividades en todas las regiones del país.

Sorpresa para los pasajeros del vuelo Temuco-Santiago

“Sigo sin creérmelo. Es una experiencia inolvidable”, dijo uno de los pasajeros que iba en el vuelo y que se encontró con la sorpresa. Él fue uno de los que recibió una de las cerca de 200 camisetas de Chile firmadas por el ex capitán de “La Roja”.

Otro de los afortunados pasajeros, cuenta: “Súper emocionante, porque el capitán nos dio muchas alegrías, así que muy contenta y feliz por la polera. Ya mandé la foto a mi familia y voy a llegar a darle la polera a mi pareja”.

“Fue increíble poder compartir con la gente y poder sorprenderlos con este regalo. Sigue siendo muy gratificante para mí poder recibir el cariño de los chilenos”, señaló Claudio Bravo tras la actividad.

El exfutbolista ya ha recorrido más de nueve regiones del país realizando sus clínicas, a las que ha podido llegar gracias a la colaboración de SKY, aerolínea que ha sido un aliado clave en la gira y que ha trasladado al excapitán y a su equipo a los distintos destinos. Se estima que, al cierre del recorrido, habrán participado cerca de 1.000 niños y jóvenes.

