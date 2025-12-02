Estas son las cuotas de los posibles goleadores en la ida entre Deportes Concepción y Cobreloa

El primer partido puede marcar el rumbo del ascenso, y estos son los candidatos a convertir según las apuestas.

Deportes Concepción, con Joaquín Larrivey como figura tras anotar todos los goles del equipo en la Liguilla de Ascenso, y Cobreloa, impulsado por Aldrix Jara luego de su doblete en la semifinal de vuelta, disputarán la final de la Primera B.

El primer choque será en el Ester Roa y podría definir el rumbo del último boleto al próximo Campeonato Nacional. Por ello, repasamos quiénes aparecen como posibles goleadores del encuentro, las cuotas y las estadísticas recientes de cada uno.

Cuotas de los goleadores en la ida de Concepción vs Cobreloa

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.10 Anotará en cualquier momento: Aldrix Jara 2.35

Joaquín Larrivey guía al Conce hacia el ascenso

Joaquín Larrivey llega con cuatro partidos consecutivos anotando, tras marcar en todos los duelos de la Liguilla de Ascenso. Firmó un doblete en la ida frente a Antofagasta y convirtió nuevamente en la vuelta, además de anotar en ambos cruces ante Copiapó.

El delantero argentino de 41 años, con una extensa trayectoria, alcanzó los 18 goles esta temporada en la Primera B. Además, ya le marcó dos tantos a Cobreloa en el 4-0 de la fecha 24.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.10 en Betano

El doblete de Jara que llevó a Cobreloa a la final

Aldrix Jara fue la gran figura en el triunfo de Cobreloa sobre San Marcos de Arica, firmando un doblete en el 3-1 que permitió al cuadro naranja avanzar a la final por el ascenso.

El delantero de 25 años ya había convertido en la vuelta de los cuartos de final ante Santiago Wanderers. En total, suma 12 goles en 19 partidos con los Zorros en la temporada.

Anotará en cualquier momento: Aldrix Jara – 2.35 en Betano

Cuotas en Deportes Concepción vs Cobreloa

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

La opción de apostar en Betano en vivo explicada en esta guía ofrece una herramienta que complementa cualquier evaluación previa al inicio del choque. Su dinámica permite reaccionar ante cambios inmediatos dentro del desarrollo del compromiso. Esta modalidad amplía escenarios para quienes estudian estadísticas individuales de atacantes decisivos.

Deportes Concepción vs Cobreloa: últimos enfrentamientos