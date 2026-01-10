Uno de los jugadores más criticados por los hinchas de Universidad de Chile en las últimas cuatro temporadas fue Ignacio Tapia, quien jamás mostró un nivel parejo en los azules.

El defensor llegó tras una sospechosa transferencia al cuadro laico, porque Azul Azul le pagó a sus “amigos” de Huachipato cerca de 850 mil dólares por la carta de un futbolista que nunca tuvo ese valor en el mercado.

A Tapia le pesó la camiseta de la U y nunca pudo ser una solución en la zaga, es por ello que apenas se le acabó el contrato a finales de 2025 no fue renovado y salió del CDA.

Ignacio Tapia es el nuevo fichaje de Atlético Grau de Perú

Luego de sus pasos por Huachipato y Universidad de Chile, Ignacio Tapia tendrá la suerte de jugar por primera vez en el extranjero, según dio a conocer el periodista argentino Uriel Iugt, especialista en fichajes.

“Ignacio Tapia será nuevo jugador de Atlético Grau. Llega en condición de libre desde U. de Chile. Contrato por un año”, señaló el reportero sobre la operación del zurdo con el equipo peruano.

Ignacio Tapia parte al fútbol peruano. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El defensor chileno arriba a un cuadro modesto del vecino país, que hace de local en la calurosa ciudad de Piura y que en 2025 quedó en el puesto 12° de la tabla acumulada de la Liga 1.

Ignacio Tapia pasó de ser uno de los fichajes más caros del fútbol chileno a partir a costo cero a un modesto equipo peruano.