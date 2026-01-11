“No avanzó lo de Santos”: Felipe Loyola recibe duro portazo en pleno mercado de fichajes

El mercado de fichajes avanza y uno de los principales afectados es Felipe Loyola. El seleccionado nacional tenía todo listo para dejar Independiente y fichar por el Santos. Si hasta Huachipato se veía beneficiado por la venta.

La venta de Loyola contemplaba una cifra cercana a los seis millones de dólares y ya se había conversado el sueldo con el jugador. Además su gran objetivo era sumarse al plantel y ser compañero de Neymar y Gabigol.

Sin embargo, todo se derrumbó y el volante formado en Colo Colo finalmente seguirá en Argentina. Es que al parecer las diversas exigencias que se impusieron al cuadro brasileño terminaron colmando la paciencia.

¿Dónde jugará Felipe Loyola en 2026?

“No hay nada concreto por Felipe Loyola. Es un mercado muy largo, hay varios llamados. Pero no hay nada. Lo de Santos no avanzó, pedimos las garantías y lamentablemente no se concretó”, aseguró Néstor Grindetti este sábado.

El Presidente de Independiente agregó que Felipe Loyola sigue con vía libre para emigrar, pero de momento no hay nada certero ni acercamientos nuevos por el jugador de 25 años.

Mientras los días pasan, en Santos ya piensan en el reemplazo de Loyola y ahora todo apunta a Gabriel Menino del Atlético Mineiro. Lo que está en negociaciones y podría oficializarse está semana.

Así las cosas, Gustavo Quinteros recibió con los brazos abiertos a Loyola y este sábado volvió a sumar minutos en el triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima. El Pipe al igual que Kevin Lomónaco -el otro gran candidato a ser vendido en este mercado- ingresaron en el complemento y de momento todo indica que seguirán al menos hasta mitad de año.

