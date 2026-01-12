Es tendencia:
Movidas 2026: Coquimbo Unido se queda sin Bruno Cabrera y sufre nueva baja

Bruno Cabrera confirmó que tras temporadas deja el cuadro aurinegro y ahora se marcha a Newells de Rosario.

Por Felipe Pavez Farías

Bruno Cabrera ahora jugará en Argentina
Coquimbo Unido sufre una de las salidas más duras del mercado de fichajes. El cuadro aurinegro pierde a su central estrella y se marcha al fútbol argentino. Lo que se suma a las partidas de Esteban González, Cecilio Waterman, Cristián Zavala y Matías Palavecino. 

Tras varias semanas de conversaciones, finalmente Bruno Cabrera deja el puerto pirata para asumir un nuevo desafío en Newells. El central rechazó la oferta de Colo Colo y decidió emigrar hacia el cuadro trasandino. Decisión que fue confirmada este lunes por el propio futbolista. 

A través de sus redes sociales, Cabrera confirmó que ya no sigue en Coquimbo y se suma a las bajas para este 2026. “Hoy me despido y no alcanzan las palabras de agradecimiento. Durante estos 3 años viví experiencias inolvidables, como salir campeón o tener que estar afuera de las canchas un largo tiempo, pero siempre estuvo el cariño incondicional de todos ustedes”, enfatizó el jugador. 

La despedida de Bruno Cabrera de Coquimbo Unido

El defensa Bruno Cabrera emocionó a los hinchas de Coquimbo Unido con su emotiva despedida. El central agradeció el cariño en los tres años que estuvo en el aurinegro. Incluso dejó la puerta abierta para un retorno.

Bruno Cabrera deja Coquimbo y ahora jugará en Newells

“Me voy feliz de poder devolver todo ese cariño siendo parte del plantel que consiguió la primera estrella para el club siendo los mejores campeones de la historia de la liga. Coquimbo se convirtió en mi casa y siempre llevaré en mi memoria y en mi corazón cada momento”, expresó el nacido en La Plata.

“Sé que en algún momento nos volveremos a juntar y que esta ciudad y este club siempre serán muy importantes en mi vida. Gracias por todo el apoyo y por hacerme sentir parte de esta gran familia AURINEGRA!”, sentenció.

