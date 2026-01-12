Recordado y querido en el puerto, Rodrigo Holgado podría vivir un “last dance” con la camiseta de Coquimbo Unido. El eterno artillero que relanzó su carrera en los piratas se hizo presente con tremendo anuncio.

Actualmente militando en el América de Cali, el delantero fue castigado el año pasado por la FIFA con un año sin jugar. Eso debido a la acusación de falasificación de documentos familiares para acreditar origen de Malasia y jugar por dicha selección.

Y mientras sigue sin ver acción en cancha, el propio argentino ilusionó a los hinchas piratas en redes sociales. Es que su país fue al TAS para reclamar el mazazo de la FIFA y hay novedades.

Holgado le avisa a todo Coquimbo su deseo

Rodrigo Holgado podría ver fin al castigo de 12 meses de la FIFA por falsificación de documentos para jugar por Malasia, pudiendo así volver a jugar. Por ello, el delantero le lanzó directo aviso a todo Coquimbo Unido.

Holgado quiere revivir su ciclo pirata /Photosport

“Me confirman desde el entorno de Rodrigo Holgado que la Asociación de Fútbol de Malasia fue al TAS y que la semana que viene podrían levantar la sanción“, afirmó el periodista Renzo Luvecce.

Por ello, en los piratas toman nota y según la misma fuente, Holgado terminaría contrato con el América de Cali. Es más, el propio jugador comentó en redes sociales un “¿por qué no?”, dejando en clara su intención.

“Si levantan la sanción, el delantero quiere volver a su casa, haría el mayor esfuerzo posible, siente el cariño de los hinchas y lo tomaría como un compromiso desde el amor que tiene por el club”, cerró el periodista especialista en mercado de pases chileno.

