Segunda semana de enero y los equipos de la Liga de Primera se mueven con todo en el mercado de pases. Uno de los que dio que hablar con polémica fue U de Chile, tras conocerse la lista de borrados por Francisco Meneghini.

Liderados por Leandro Fernández, la poda azul fue con todo, donde se suman nombres como Antonio Díaz, Sebastián Rodríguez e Ignacio Tapia. Pero a poco del adiós, uno de ellos busca seguir en el fútbol chileno.

Se trata de Sebastián Rodríguez, apodado “Bigote”, quien arribó a mitad de año 2025 a la U y no logró responder a sus credenciales. El volante uruguayo fue ofrecido a equipo copero del fútbol chileno, donde tuvo rápida respuesta.

No sigue en U de Chile y Coquimbo responde

El uruguayo Sebastián Rodríguez busca equipo tras rescindir contrato con la U de Chile. Ahí apareció el campeón Coquimbo en la órbita, club que tiene a emblemas como Sebastián Galani y Alejandro Camargo en esa posición.

Rodríguez (a la derecha) tras ganar la Supercopa /Photosport

“Dentro las posibilidades que tiene, el volante uruguayo Sebastián Rodríguez fue ofrecido a Coquimbo Unido”, informó Felipe Cartagena, periodista de TNT Sports que cubre U de Chile.

Eso sí, desde tierra pirata avisaron portazo del campeón para el fichaje del charrúa. Por ello, el ahora ex azul debe seguir buscando opciones tras terminar el vínculo con la U.

“Salario muy elevado y además hoy no es prioridad esa posición en Coquimbo Unido. Lo otro, hoy el Pirata no tiene cupos de extranjeros”, avisó Manuel Rojas, del programa Solo Deportes de Radio Montecarlo.