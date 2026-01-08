Francisco Meneghini llegó con todo a Universidad de Chile y no le tembló la mano para borrar a Leandro Fernández. Claro que el delantero no es el único extranjero que se va.

Paqui arribó al Romántico Viajero como reemplazante de Gustavo Álvarez y recién comenzado su trabajo en el CDA, decidió golpear la mesa y comunicarle al Lea que no estaba dentro de sus planes. La noticia sacudió al entorno de los Azules.

El extranjero que también parte en U. de Chile

Si bien la salida de Leandro Fernández es la que más ruido ha generado en La Cisterna, lo cierto es que no es la única. En Universidad de Chile tienen en la vista al menos a tres refuerzos extranjeros, por lo que hay que hacer espacio dentro del camarín.

Lucas Romero, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero son los apuntados a llegar al Romántico Viajero. Tras la salida de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y la situación de Fernández, quedarían tres cupos de foráneos disponibles. Claro que esto no significa que la guillotina haya terminado.

Sebastián Rodríguez, quien llegó a mediados del 2025, tampoco seguirá en Universidad de Chile. El uruguayo jamás pudo ser una competencia real para Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Gustavo Álvarez no le dio muchos minutos y Meneghini no lo considerará.

De esta manera, los únicos extranjeros que quedarían en el plantel del Romántico Viajero son Felipe Salomoni y Franco Calderón. Si se confirman las llegadas de Romero, Lucero y Rivero, los Azules todavía tendrían un cupo disponible para ir por otro refuerzo.

Salomoni se queda, Rodríguez se va. Imagen: Photosport

Universidad de Chile tendrá un 2026 muy intenso con la disputa de cuatro competiciones: Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y la Copa Sudamericana. Francisco Meneghini no tendrá mucho margen de error con los hinchas luego de sacar al querido Leandro Fernández.