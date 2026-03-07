Universidad de Chile quiere pasar rápido el trago amargo de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en manos de Palestino, por lo que confía en seguir con el repunten la Liga de Primera.

Los azules deben recibir a Universidad de Concepción en la jornada del lunes en el Estadio Nacional, esperando mantener el vuelo tras la victoria en el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Pero Francisco Meneghini, como es una costumbre, tiene problemas para armar su formación titular, con dos nuevos lesionados que fueron titulares en la semana ante los árabes.

En ese sentido, ha dispuesto el ingreso desde el primer minuto de Matías Zaldivia, además de Maximiliano Guerrero, quienes se sumarán a un dibujo táctico que no mueve en DT de los azules.

Maximiliano Guerrero marcó el descuento ante Palestino y ahora será titular. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Zaldivia y Guerrero de titulares en la U

Según información del medio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile tendrá dos cambios para recibir a Universidad de Concepción el lunes en el Estadio Nacional.

Los azules sacan del once a los lesionados Bianneider Tamayo y Juan Martín Lucero, haciendo ingresar a Zaldivia para ordenar la defensa, además de Maxi Guerrero como compañero de Eduardo Vargas.

El resto del equipo no sufre modificaciones en el esquema, donde Paqui decide seguir con las botas puestas con su idea futbolísticas, cuando camina por la cuerda floja.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ataque.

