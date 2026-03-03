Universidad de Chile sigue con las celebraciones luego de la victoria por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico 199 que se disputó el último fin de semana en el estadio Monumental.

La gran figura del partido fue Matías Zaldivia, quien marcó el único tanto de la jornada en Macul, que fue con bastante morbo por su pasado como jugador del cuadro albo.

Por lo mismo, el nacionalizado chileno ha tomado un protagonismo mayor luego del partido, donde ha sido felicitado por la trinchera bullanguera, pero muy criticado por los seguidores albos.

En ese sentido, Zaldivia mandó un nuevo mensaje en sus redes sociales, de manera de dejar en claro varias cosas y mandar un recado a sus compañeros para lo que viene en la U.

Zaldivia cierra los festejos del Superclásico

Matías Zaldivia marcó el único tanto en el Superclásico con una importante asistencia de Juan Martín Lucero, un golpe que dolió a los hinchas de Colo Colo en el Monumental.

Más allá de la polémica, el defensor ha celebrado con todo estos días, donde ahora mandó un mensaje por sus redes sociales para terminar los festejos con la U.

Publicidad

Publicidad

“Superclásico ganado!!! Gran esfuerzo de todo el equipo. Todos juntos siempre somos más fuertes!!”, destacó Zaldivia para dar vuelta la página y ahora pensar en la Copa Sudamericana 2026.

ver también No se vio en TV: el fuerte encontrón de Matías Zaldivia con Javier Correa en el Superclásico

Revisa el mensaje: