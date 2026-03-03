Damián Pizarro tuvo un estreno en Racing Club que no invitaba a ilusionarse mucho, pues parecía muy bien controlado por la defensa de Atlético Tucumán. Particularmente por Gastón Suso, quien le ganó un par de pelotas aéreas al atacante chileno.

Eso sí, el jugador surgido en las inferiores de Colo Colo estuvo muy lúcido para alejarse de su marca. Y sacar un pase de taco que desequilibró a toda la defensa del Decano. Esa pelota que metió Pizarro fue un cuchillo para los rivales. El colombiano Duván Vergara le sacó máximo rédito.

Con su rapidez habitual, el cafetalero entró al área rival y venció al portero Luis Ingolotti con un remate bien ajustado en los 35 minutos del primer tiempo. “Encontró el hueco, la fisura justa Vergara. Pero buen toque sutil de Pizarro, que rompe cualquier tipo de esquema y presión”, dijo Eduardo Ramenzoni en TyC Sports.

El pase de taco que dio Damián Pizarro en su debut por Racing. (Captura).

Así las cosas, el chileno aprovechó su oportunidad tras la lesión de Adrián Maravilla Martínez, que le dio paso al ariete que está en Argentina a préstamo desde el Udinese. Y su equipo se fue al descanso con una victoria muy necesaria.

Damián Pizarro tuvo mucha calidad para habilitar de primera a Duván Vergara y desatar el festejo para Racing Club ante Atlético Tucumán. De paso, sumó bonos en la consideración de Gustavo Costas para el futuro de la Academia. Aunque en el segundo tiempo no tuvo tan buena actuación.

Pudo anotar el 2-0, pero el tiro de Pizarro fue muy débil, directo a las manos del golero Ingolotti. También tuvo la chance de conducir un contra-ataque peligroso, pero decidió cargar la jugada hacia el costado derecho cuando Santiago Solari picaba frenético por el lado contrario.

Y cuando corrían 12 minutos del segundo tiempo, Costas lo sacó de la cancha: en su lugar ingresó Tomás Conechny, el goleador del cuadro blanquiceleste. De todas maneras hubo conclusiones positivas con el estreno del ariete que el 28 de marzo cumplirá 21 años. A nueve minutos del final, el colombiano Duván Vergara marcó su doblete y sentenció el 2-0.

