Después de mucho esperarlo y de una serie de rumores, Damián Pizarro se prepara para debutar en Racing. El delantero llegó hace varias semanas, pero se ha mantenido al margen por la forma física en la que llegó.

Algunas lesiones y el poco ritmo que tuvo en el último año en Europa le pasaron factura al ex Colo Colo, quien ha tenido una adaptación incluso más larga que la pretemporada de sus compañeros. No obstante, todo eso queda atrás para poder enfocarse en su estreno, el que será nada menos que como titular.

Y es que demás de poder sumar sus primeros minutos, el artillero lo hará desde el arranque ante algunos lesionados que tiene la Academia. Una situación que no se esperaba pero que le deja un escenario ideal para taparle la boca a sus críticos.

Damián Pizarro afina detalles para estrenarse con Racing

El esperado estreno de Damián Pizarro con la camiseta de Racing está a sólo horas de darse. En la previa del duelo con Atlético Tucumán, el delantero asoma como titular en la Academia para ir a buscar los tres puntos.

Damián Pizarro deja atrás sus molestias y está listo para debutar en Racing. Foto: Racing.

Según reveló TyC Sports, Gustavo Costas no perderá más tiempo y mandará al chileno a la cancha desde el arranque. Una decisión que da que hablar al otro lado de la cordillera, considerando que tomará el lugar de Adrián Martínez, su principal figura.

Damián Pizarro tiene la gran oportunidad de demostrar de inmediato por qué Racing lo fue a buscar. Aunque en la jornada no será el único cambio que presente el gigante trasandino, ya que tiene otros dolores de cabeza por solucionar.

Baltasar Rodríguez por Matko Miljevic y Duván Vergara por Bruno Zuculini serán parte de las modificaciones que hará Gustavo Costas en la Academia. Una apuesta total y que tiene a los fanáticos expectantes.

De esta forma, el elenco albiceleste prepara su duelo con Atlético Tucumán con la siguiente oncena: Facundo Cambeses en el arco; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare y Gabriel Rojas en la defensa; Adrián Fernández, Santiago Sosa y Baltasar Rodríguez en el mediocampo; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara en la delantera.

Así, queda esperar para ver a Damián Pizarro sumando sus primeros minutos con Racing. El delantero lleva semanas rogando para poder tener una opción y llega con la titularidad servida para que demuestre su nivel.

¿Cuándo y a qué hora debuta Damián Pizarro en Racing?

Damián Pizarro afina los últimos detalles para hacer su estreno con la camiseta de Racing. Esto ocurrirá este martes 3 de marzo cuando, desde las 21:15 horas, visiten a Atlético Tucumán por el torneo argentino.

En resumen, Damián Pizarro prepara su debut en Racing…

Titularidad confirmada: Tras semanas de espera y cuestionamientos sobre su estado físico, el exdelantero de Colo Colo debutará con la camiseta de Racing nada menos que como titular. El técnico Gustavo Costas decidió darle la confianza desde el arranque para el duelo ante Atlético Tucumán.

El reemplazo de la gran figura: La gran sorpresa de la formación es que Pizarro ocupará el lugar de Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador y principal referente ofensivo de la "Academia". Esta decisión genera altas expectativas en Avellaneda, ya que el chileno tendrá la misión de suplir la cuota goleadora del equipo.

Fin a las dudas físicas: El estreno llega luego de un largo proceso de adaptación, condicionado por lesiones y la falta de ritmo que arrastraba desde Europa. Pizarro ha superado estas dificultades y liderará un ataque renovado que también incluye a Santiago Solari y Duván Vergara, en una apuesta total de Costas por refrescar el once inicial.

