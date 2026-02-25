Damián Pizarro fichó por Racing con la intención de relanzar su carrera tras un amargo paso por el fútbol europeo, donde apenas sumó minutos con Udinese y Le Havre. Sin embargo, sigue sin aparecer en la Academia.

El equipo trasandino suma seis partidos del Torneo de Apertura y el chileno no ha aparecido en ninguno. La situación causa mucha extrañeza entre hinchas y periodistas, y esta semana se conocieron algunos detalles de por qué no está siendo convocado.

Este martes se dijo que Damián Pizarro no estaba entrenando con el resto de sus compañeros porque continuaba en proceso de reacondicionamiento físico, pero lo cierto es que el joven delantero nacional pasa por algo más complicado.

Y es que está lesionado. Según informó el medio Racing del Alma, “Damián Pizarro arrastra una lesión muscular desde hace más de 10 días y trabaja diferenciado con el recuperador“.

Complicada situación de Damián Pizarro en Racing

El sitio partidario agrega que “la lesión no es nueva y es lo que le ha impedido haber ido al banco en estos primeros seis partidos” y que por ahora “se desconocen los plazos de recuperación y cuándo podría debutar”.

Con esto, Damián Pizarro deberá seguir esperando por su debut en Racing. Es seguro que no estará en el partido contra Independiente Rivadavia en la fecha 7 del torneo trasandino, a disputarse este jueves 26 de febrero a las 17:15 horas.