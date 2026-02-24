Damián Pizarro arribó a Racing esta temporada luego de su paso por el fútbol europeo, donde no logró consolidarse. La Academia aparecía como el club ideal para relanzar su carrera, pero hasta ahora ese objetivo no se ha cumplido, ya que el delantero aún no ha podido debutar.

Desde el otro lado de la cordillera entregan detalles sobre la situación actual del ex Colo Colo y las razones por las que aún no debuta en la Liga Argentina. El panorama volvió a ser poco alentador tras el partido en La Bombonera contra Boca Juniors.

¿Qué pasa con Damián Pizarro en Racing?

El pasado domingo, según informó el medio Racing de Alma, Pizarro sigue siendo duda para el próximo encuentro. “Volvió a entrenar de manera diferenciada y es duda para jugar el jueves contra Independiente Rivadavia“

Por lo tanto, lo que ocurra durante estas prácticas restantes serán determinante para saber si finalmente tendrá la opción de integrarse a la convocatoria.

En el club insisten en que el motivo de su ausencia en las citaciones es porque aún está en proceso de reacondicionando físico. Sin embargo, comienzan a surgir dudas respecto a la verdadera situación del ex Colo Colo, cuyo pase pertenece a Udinese.

La Academia hasta el momento solamente está disputando la liga loca, pero esta situación cambiará en abril, donde el calendario se cargara con la Copa Sudamericana, por lo que la exigencia doble hará que el chileno pueda sumar minutos y aparecer como una opción para Gustavo Costas.

El 9 titular indiscutido del equipo es el Adrián “Maravilla” Martínez y solo una situación inesperada lo sacaría de la oncena.

Sobre la llegada de Pizarro, el DT de Racing se refirió a su fichaje. “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta… Es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”.