Fútbol internacional

Damián Pizarro no estará en Racing contra Boca Juniors: “No tiene fecha para debutar”

Damián Pizarro está en malas condiciones físicas por lo que no podrá jugar ante Boca Juniors. Peor aún: no hay fecha para su debut.

Por Felipe Escobillana

A las 20 horas Racing visitará a Boca Juniors, un clásico del fútbol argentino que lamentablemente tendrá la ausencia del chileno que llegó a la Academia: Damián Pizarro.

Se jugará la sexta fecha y tampoco debutará el formado en Colo Colo, pues no será citado ya que la condición física con la que llegó a Argentina es paupérrima.

Así lo dio a conocer el medio partidario de Racing “El primer grande”, al detallar lo que sucede con el refuerzo que llegó para ser suplente de Adrián Martínez como número 9.

“La ausencia de Damián Pizarro en la convocatoria ante Boca se debe a que continúa con su puesta a punto desde lo físico”, indican desde Argentina.

Pizarro sigue a la espera de su debut en Racing

Luego explican que “Gustavo Costas había admitido que contra Banfield lo citaron para que estuviera más cerca del plantel”, pero no estaba pensado que jugadara.

“Por ahora, no tiene fecha para debutar en Racing”, cierran con una noticia que cae como un balde de agua fría para Damián Pizarro, que espera relanzar su carrera tras un frustrado paso por Europa.

Racing jugará el jueves de la próxima semana ante Independiente de Rivadavia, por la Copa Argentina, mientras que Atlético Tucumán será el próximo rival en el torneo trasandino.

