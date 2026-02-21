Es tendencia:
Tabla de posiciones: Colo Colo llega al Superclásico mirando desde arriba

El Cacique llegará inspirado al Superclásico y mirando del hombro para abajo a la Universidad de Chile. ¿O'Higgins? Segunda caída consecutiva

Por Jose Arias

Colo Colo es líder.
Era el momento de la verdad. Este sábado sabríamos si Colo Colo estaba para cosas importantes en esta Liga de Primera 2026 o si los triunfos sobre la hora habían sido simples gritos en el desierto.

Al frente había un rival de calidad. O’Higgins venía de derrotar a Bahía, elenco brasileño que ha enido un buen desempeño en el inicio del Brasileirao y que, sin dudas, sigue siendo favorito para su encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Con este CV de fondo, esta se imponía como la gran prueba de fuego para el Colo Colo de Fernando Ortiz. Pese a que su juego no convence, los resultados mandan en Macul y el DT lo tiene más que claro.

Minuto a Minuto: Colo Colo se pone arriba de O’Higgins con oportuno gol de Aquino

Arriba de la tabla de posiciones

La prueba fue sorteada de forma exitosa. Es que Colo Colo no solamente se llevó el triunfo de casa ajena, sino que lo hizo de manera impecable, mostrando categoría ante O’Higgins.

Con esta victoria, el cuadro de Fernando Ortiz, resistido al inicio del campeonato, se toma la punta de la Liga de Primera, compartiéndola con Huachipato. Eso sí, tiene dos goles de diferencia que lo separan del cuadro acerero.

Por otro lado, O’Higgins sumó su segunda caída consecutiva, tras un comienzo en el que sólo habían conocido de triunfos. Si la semana pasada se había tenido un tropiezo ante Deportes Limache, por 2-1, ahora fue el turno ante el Cacique.

Aquino celebrando el gol del triunfo | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Aníbal Mosa se defiende por precio de las entradas para el Superclásico: “Tenemos las entradas más baratas…”

