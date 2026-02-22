Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Ha sido uno de los mejores de Colo Colo y le presta el ropero a Fernando Ortiz: “Creemos en su trabajo…”

El proceso de Fernando Ortiz en Colo Colo pasa por un excelente momento, sumando tres partidos ganados seguidos.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El delantero de Colo Colo está en un buen momento.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl delantero de Colo Colo está en un buen momento.

Fue un mercado de fichajes de varias salidas y numerosas entradas en Colo Colo. Algunos de los que llegaron a Macul, siguen en período de adaptación, mientras que otros empiezan a ser rápidamente efectivos.

Entre los que han rendido rápidamente, destaca Maximiliano Romero. El que fuese el goleador de O’Higgins en 2025, ahora empieza a deslumbrar en Colo Colo.

De hecho, ante su ex equipo, el delantero marcó un nuevo gol, tras unos toques espectaculares del ataque albo. Pero, una falta previa hizo que el VAR terminase desacreditando la anotación, por lo que su tanto triste no pudo ser realidad.

Arturo Vidal calienta motores para el Superclásico: “Colo Colo siempre es favorito”

ver también

Arturo Vidal calienta motores para el Superclásico: “Colo Colo siempre es favorito”

Habla y respalda a Fernando Ortiz

Tras el partido ante O’Higgins de Rancagua, Maxi Romero fue uno de los que se enfrentó a los micrófonos de la prensa. El delantero se refirió al triunfo y a los factores que han hecho que Colo Colo haya sumado su tercer triunfo consecutivo. Le prestó el ropero entero a Fernando Ortiz.

“Fue un rival duro, que había enfrentado un duelo de pre-Libertadores. Esto hizo que se notase su desgaste y lo aprovechamos”, empezó diciendo Maximiliano Romero.

“Me estoy adaptando al ritmo de los compañeros. Esto es resultado de trabajo, trabajo y trabajo. Además, lo que estamos haciendo es creer en el trabajo del técnico y los resultados están a la vista”, cerró el delantero.

Publicidad
Maxi Romero es una de las estrellas de Colo Colo | Photosport

Maxi Romero es una de las estrellas de Colo Colo | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Claudio Aquino le cierra la boca a sus críticos en Colo Colo: “Nunca me escondí, siempre pido…”

ver también

Claudio Aquino le cierra la boca a sus críticos en Colo Colo: “Nunca me escondí, siempre pido…”

    Lee también
    Video: A Gabriel Suazo casi lo rompen en triunfo clave de Sevilla
    Internacional

    Video: A Gabriel Suazo casi lo rompen en triunfo clave de Sevilla

    El importante cambio que tendrá la U en el Nacional
    U de Chile

    El importante cambio que tendrá la U en el Nacional

    Figura de Wanderers revela su admiración por Lucas Cepeda
    Chile

    Figura de Wanderers revela su admiración por Lucas Cepeda

    El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo: ¿Y si es campeón?
    Tenis

    El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo: ¿Y si es campeón?

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo