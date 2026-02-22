Fue un mercado de fichajes de varias salidas y numerosas entradas en Colo Colo. Algunos de los que llegaron a Macul, siguen en período de adaptación, mientras que otros empiezan a ser rápidamente efectivos.

Entre los que han rendido rápidamente, destaca Maximiliano Romero. El que fuese el goleador de O’Higgins en 2025, ahora empieza a deslumbrar en Colo Colo.

De hecho, ante su ex equipo, el delantero marcó un nuevo gol, tras unos toques espectaculares del ataque albo. Pero, una falta previa hizo que el VAR terminase desacreditando la anotación, por lo que su tanto triste no pudo ser realidad.

Habla y respalda a Fernando Ortiz

Tras el partido ante O’Higgins de Rancagua, Maxi Romero fue uno de los que se enfrentó a los micrófonos de la prensa. El delantero se refirió al triunfo y a los factores que han hecho que Colo Colo haya sumado su tercer triunfo consecutivo. Le prestó el ropero entero a Fernando Ortiz.

“Fue un rival duro, que había enfrentado un duelo de pre-Libertadores. Esto hizo que se notase su desgaste y lo aprovechamos”, empezó diciendo Maximiliano Romero.

“Me estoy adaptando al ritmo de los compañeros. Esto es resultado de trabajo, trabajo y trabajo. Además, lo que estamos haciendo es creer en el trabajo del técnico y los resultados están a la vista”, cerró el delantero.

