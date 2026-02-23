Arturo Vidal es puro relajo en la previa del Superclásico, luego de los buenos resultados que ha conseguido Colo Colo que lo tienen peleando en lo más alto de la Liga de Primera 2026.

Dejando lo malo del último año en el pasado, el King espera con el plantel albo el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile, con el estadio Monumental lleno hasta las banderas.

Por lo mismo, el propio Vidal se relajó en una actividad de Jugabet, donde se animó a responder si sería un sueño convertir un gol ante los azules y con toda la gente en casa, donde el volante respondió de corazón.

“Sería soñado, pero prefiero que el equipo gane, sumar los tres puntos y celebrar con la gente, eso es lo más importante que marcar un gol. Si me toca feliz, si no buscar el triunfo que es lo más importante”, explicó.

Arturo Vidal se ve celebrando ante la U en el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Vidal no se cree una leyenda, todavía…

Fue en la presentación de un auspiciador, donde Arturo Vidal abrió su corazón, donde le dieron la bienvenida como a una de las grandes leyendas del fútbol chileno.

Eso sí, el King dejó en claro que todavía es un jugador que está activo, por lo que no encuentra que pertenezca a ese grupo, pero que la gente lo podrá decir cuando llegue el momento del retiro.

“Yo todavía no me creo leyenda, de verdad que cuando termine mi carrera podré pensar o mirar qué hice, pero en estos momentos soy un jugador activo, no me acerco a leyenda, eso lo dirá la gente, pero espero seguir ganando cosas. Si es así, que no sean sólo 28 títulos, que sean muchos más”, remarcó.

Revisa el video: