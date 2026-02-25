Huachipato se despidió de la Copa Libertadores con un escándalo. Los acereros no pudieron revertir la llave contra Carabobo y quedaron eliminados en la fase 2 de la competencia internacional, que fue escenario de una lamentable escena de xenofobia.

El elenco de Talcahuano estaba obligado a ganar después de caer en la ida en Venezuela, pero no pudo hacer la tarea en casa. Goles de Eric Ramírez (29′) y Edson Tortolero (42′) aumentaron la ventaja para los granates, y el solitario descuento de Cris Martínez (87′) poco sirvió.

El triunfo global por 3-1 se trató de una clasificación histórica para los visitantes, pero todo festejo fue opacado por la triste acusación de “racismo” y “xenofobia” por parte del entrenador de Carabobo, Daniel Farías, en conferencia de prensa.

Efectivamente, hubo lamentables cánticos para los venezolanos en las gradas de Talcahuano. Un video difundido por Oncefutve en Instagram muestra a una parte de la fanaticada acerera cantando “el veneco tiene hambre” durante el partido.

Escándalo en la Copa Libertadores: Carabobo acusa racismo y xenofobia de hinchas de Huachipato

Alexander González, jugador de Carabobo y seleccionado venezolano, publicó el registro en redes sociales. “Así nos tratan afuera, pero no pasa nada. No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más“, respondió.

En otra publicación, escribió: “Hoy hemos, como venezolanos, dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como “muertos de hambre”, “venecos” y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente, una madre, un hijo, una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser”.

Publicidad

Publicidad

Por este registro, Huachipato se expone a severas sanciones por parte de la Conmebol, con multas económicas o la clasura del estadio como posibles castigos.