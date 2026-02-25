Carabobo materializó una sorpresa mayúscula e histórica con el triunfo ante Huachipato que lo hizo avanzar de fase en la mítica Copa Libertadores. Fue un 2-1 en el estadio CAP, aunque el partido quedó teñido con una polémica por las acusaciones de racismo que emergieron desde el cuadro venezolano.

En la zona mixta, Sabes Deportes conversó con dos jugadores. Uno fue Eric Ramírez, autor del gol que abrió la cuenta en la visita a los Acereros. “Normalmente no me meto mucho en eso, tendrán sus motivos”, manifestó el atacante.

“Venimos a ganar, particularmente yo tengo una alegría extra por eso y por todos los venezolanos que vinieron acá con mucho sacrificio para que se vayan felices a sus casas”, añadió Ramírez, quien de todas maneras no pudo vivir una alegría plena en el sur de Chile.

Eric Ramírez anotó el 1-0 de Carabobo en Talcahuano. (Eduardo Fortes/Photosport).

Esto porque salió lesionado a pocos minutos del final: en los 81′, le dejó su puesto a José Riasco, quien también se refirió a eso. “Lo normal, muchas palabras no de racismo, pero sí muy duras para nosotros”, apuntó el ariete, quien llegó a préstamo desde el Philadelphia Union de Estados Unidos.

Copa Libertadores: entró en Carabobo ante Huachipato en el final y descarta racismo

Para José Riasco, el delantero de Carabobo que tuvo algunos minutos ante Huachipato en la Copa Libertadores, esto no le generó mucho inconveniente. Más bien lo contrario. “Sabemos por lo que pasó nuestro país antes, considero que Venezuela es el mejor país del mundo”, expuso el ariete de 22 años.

“Recibimos cositas como ‘muertos de hambre’, pero no nos perjudican. El venezolano es muy alegre y está acostumbrado a estas cosas malas y feas. Hoy demostramos en la cancha con buen fútbol, gracias a dios ganamos”, sentenció Riasco, siempre en diálogo con Sabes Deportes.

Carabobo celebró ante Huachipato y dejaron Chile con una alegría enorme. (Eduardo Fortes/Photosport).

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Daniel Farías debe afinar detalles para la fase previa a la grupal, donde enfrentará a Sporting Cristal de Perú. El equipo Cervecero venció por penales al 2 de Mayo de Paraguay y logró su boleto a la tercera ronda.

Revisa el compacto del histórico triunfo de Carabobo en Talcahuano

