Experto en penales se rinde ante Omar Carabalí: “Es un muy buen atajador…”

La noche épica de Omar Carabalí ante Bahía por la Copa Libertadores no solo desató la locura en Rancagua. También provocó la admiración de un experto en la materia. El histórico preparador de arqueros Julio Rodríguez analizó la actuación del meta de O’Higgins y no escatimó elogios tras su brillante definición a penales.

El ex formador de arqueros de la Roja y de Colo Colo en conversación con Redgol, destacó la dificultad del escenario y el temple del portero. “O’Higgins lleva el partido a una definición a penales, en la cual es bien difícil para todos los jugadores y también para el arquero. El arquero debe tener mucho conocimiento de los ejecutantes rivales y también mucha confianza en sus cualidades”, explicó de entrada.

ver también El hermoso consejo que le da un “ninguneado” campeón de América a Omar Carabalí: “Las revanchas…”

Rodríguez, que trabajó directamente con Carabalí en el pasado, recordó que no le sorprendió lo hecho en Brasil. “Yo ubico a Omar Carabalí desde que lo tuve en Colo-Colo. Lo vi ganar una final a penales a la Universidad de Chile y es una instancia que a él siempre le gustó mucho”, lanzó.

Para el histórico entrenador, lo realizado ante Bahía tuvo un valor agregado por el contexto internacional. “Ahora lo lleva a un escenario internacional en donde está prácticamente televisado a todo el mundo. Una instancia bien difícil y sacó a relucir todas sus cualidades que lo tienen como un muy buen atajador de penales”, remarcó.

Importante clasificación de O’Higgins

Rodríguez puso especial énfasis en los disparos decisivos que terminaron sellando la clasificación celeste. “Lo vi en el tercero y especialmente el último penal, en el cual igual es muy meritorio el haberlo atajado, aunque el rival quiso cancherear mucho, pero es mérito del arquero”, sostuvo.

ver también ESPN se quiso burlar de Omar Carabalí y O’Higgins en la Copa Libertadores: les salió pésimo

El ex preparador también valoró el impacto emocional de la actuación del arquero. “Me alegro mucho por Omar que con ese penal logra que el equipo siga intentando clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Me alegré mucho de verlo emocionado, feliz, celebrando ahí con todos sus compañeros”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el formador cerró con un mensaje que va más allá del jugador. “Felicitar a O’Higgins por esta clasificación. Todo Chile está contento porque O’Higgins ha hecho un gran partido. Y una vez más, mis felicitaciones bien especiales a Omar Carabalí”, sentenció.