Este viernes 27 de febrero arranca la Fecha 2 de la Primera B. La segunda jornada del fútbol nacional traerá una particularidad que no deja contentos a los hinchas del Ascenso, ya que de los ocho duelos solo tres contarán con transmisión televisiva.

Así es, porque debido al desarrollo del Chile Open, TNT Sports privilegiará los duelos del certamen ATP por la señal básica, dejando así cinco encuentros de la división de plata del fútbol nacional solo con transmisión online.

Uno de ellos es el encuentro que animan este viernes Cobreloa y Deportes Santa Cruz, duelo donde los loinos visitan al elenco de la sexta región en el Estadio Joaquín Muñoz con el arbitraje de Fabián Reyes Fuenzalida. ¿Dónde verlo? A continuación, todos los detalles.

¿Cuándo y qué hora juega Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa se juega este viernes 27 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz de la comuna de Santa Cruz.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Cobreloa y Santa Cruz por la Fecha 2?

El encuentro entre Santa Cruz y Cobreloa lamentablemente no contará con transmisión televisiva en esta oportunidad. Así, la única opción para seguir en vivo a albiazules y loinos es a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Si eres usuario de TNT Sports Premium, podrás acceder a esta aplicación SIN COSTO ADICIONAL, ingresando con tu usuario según tu cableoperador.

En caso contrario, puedes hacerlo mediante la contratación del plan TNT Sports + HBO Max, cuyo costo va desde los $16.990 mensuales en www.hbomax.com.

Tabla de posiciones de la Primera B

