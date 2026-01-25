Hay varios futbolistas cortados en Colo Colo que debieron buscar un nuevo club para este 2026. En el Cacique decidieron apartar a quienes no iban a ser considerados por Fernando Ortiz, obligándolos a encontrar un nuevo derrotero para sus carreras.

La gran mayoría de ellos se trataba de canteranos que no habían tenido mucho espacio en el Cacique en el último tiempo. Y ojo, de algunos que en el 2025 ni siquiera habían estar en el Estadio Monumental.

Uno de ellos es Diego Plaza, volante de 23 años que en la temporada pasada estuvo a préstamo en Deportes Santa Cruz al no tener espacio en el equipo de Jorge Almirón. La idea era que sumara minutos, pero lamentablemente estuvo muy lejos de eso.

Esto lo decimos porque en todo el año apenas disputó ocho compromisos con los Albiazules, sumando solo 158 minutos de acción. Pese a ello, en el club optaron por mantenerlo en el plantel para este 2025.

El cortado en Colo Colo que seguirá jugando en la B

Luego de terminar de manera definitiva su contrato con el Cacique, Diego Plaza finalmente jugará en este 2026 en Deportes Santa Cruz, donde de la mano de John Armijo espera tener más acción que en el año pasado.

El propio club de la Región de O’Higgins oficializó que el formado en Colo Colo era parte del club, mediante una serie de fotografías de uno de los entrenamientos en esta pretemporada.

Diego Plaza seguirá su carrera en la Primera B tras terminar su contrato en Colo Colo. | Foto: Deportes Santa Cruz.

Así las cosas Plaza seguirá con su carrera en el fútbol de la Primera B tras bajar el telón de su paso por el Cacique, donde apenas jugó tres partidos como profesional entre 2021 y 2024.

Cabe recordar que Santa Cruz en el 2025 estuvo cerca de perder la categoría. Tras las 30 fechas de la fase regular el club finalizó en el puesto 14° con 31 puntos, apenas dos más que Santiago Morning, elenco que terminó bajando a la Segunda División Profesional.

