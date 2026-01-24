Audax Italiano continúa reforzando el plantel con el que enfrentarán la nueva temporada donde enfrentarán la Copa Sudamericana y, con ello en mente, el cuadro acaba de anunciar que un ex jugador de Universidad de Chile a sus filas.

A través de sus redes, el cuadro itálico le dio la bienvenida a Pedro Garrido, portero de 22 años y de 1,88 metros de altura. “Con un destacado recorrido en las selecciones juveniles de nuestro país, Pedro llega como uno de los grandes talentos bajo los tres palos. ¡Vamos con todo, Pedro!”.

La acción que ayuda al fichaje del nuevo jugador de Colo Colo

Con este fichaje, el cuadro audino ya tiene tres arqueros en su plantel, junto a Cristóbal Piña y Martín Ballesteros, lo que da el espacio para que Tomás Ahumada salga del equipo y llegue a Colo Colo como refuerzo.

Con ya tres arqueros en el equipo. el portero de 24 despertó el interés de la escuadra alba. Según revela ADN Deportes, el cuadro que dirige Fernando Ortiz viene siguiendo de cerca a porteros que se unan a Fernando de Paul y Ahumada entra en la lista.

ver también DT de Audax Italiano revela la clave del fichaje de Favián Loyola: “Mi auxiliar lo conoce de muy chiquito”

“En las últimas horas, la gerencia deportiva alba, encabezada por Daniel Morón, ha consultado condiciones por Tomás Ahumada, guardameta de Audax Italiano, quien desde hace varios años viene destacando en La Florida”, explica el medio.

Publicidad

Publicidad

Ahumada está en el radar de los albos / Photosport

Durante el 2025, el jugador disputó 41 partidos entre la Liga de Primera y la Cipa Chile, donde le convirtieron 51 goles y dejó la vaya imbatida en 13 encuentros.

El 2026 de Audax Italiano

Para la nueva temporada, el cuadro itálico experimento importantes salidas, entre ellas la de Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, preparándose para lo que será el Campeonato Nacional y además, el partido único por Copa Sudamericana, el club sumó en el plantel a Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido como refuerzos.