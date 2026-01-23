Dentro de todos los movimientos que hizo Audax Italiano en el mercado de fichajes, el de Favian Loyola fue uno que sorprendió a varios. Aunque en el cuerpo técnico liderado por Gustavo Lema no era para nada una situación arriesgada.

Luego de que Loyola quedó libre del Orlando City, el volante ofensivo recaló en los Tanos, donde había mucho conocimiento de él. Así lo reveló Lema en un diálogo con Los Tenores de ADN. “A Favian lo conocemos porque, como saben, estuvimos mucho tiempo en México”, introdujo el DT de 57 años.

“Se juegan torneos como la Leagues Cup o torneos en conjunto con la MLS. Uno de mis auxiliares trabajó 30 años en la MLS, lo conoce a Favian de muy chiquito. Estaba esa posibilidad con el tema de que los padres son chilenos, no ocupaba cupo. Un chico que hace unos años lo habían querido comprar”, aseguró Gustavo Lema.

Favian Loyola vive su proceso de adaptación al Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “cuando se daba la posibilidad, porque estaba en una segunda consideración en Orlando City, calzó todo. Esas cuestiones que me imagino que entrenadores en otras ligas también les pasará. El chico estaba scouteado por el club, nosotros teníamos el conocimiento del día a día cómo estaba”. Un match perfecto que en la dirección deportiva de los itálicos esperan resulte positiva.

El DT de Audax Italiano, Gustavo Lema, sabe que no era tan sencillo fichar a Favian Loyola. “Tuvimos una facilidad que otros no hubieran podido tener. Sobre todo por saber de la actualidad que estaba”, contó el argentino, quien fue ayudante de Antonio Mohamed en la Liga MX.

“Vino, rápidamente sorprendió a los que no lo conocían el nivel que tiene. Quiere sumar, esperemos que pueda soltarse y mostrar todo lo que tiene”, aseguró Lema, siempre en la charla con ADN Deportes. Es más, a pesar de que Loyola podrá sumar el minutaje Sub 21 exigido en las bases, eso no le preocupa al estratego.

Favian Loyola en acción durante un amistoso contra Noruega. Este jugador no disputó el Mundial Sub 20 con la Roja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Frente a aquel tema, se planteó sin ninguna duda. “No es algo que me tenga muy intranquilo porque hay muchos chicos que están en posibilidades de darnos minutos y están pidiendo cancha. Todo a su tiempo, los acompañaremos en ese proceso de pedir la camiseta”, se explayó Gustavo Lema. En ese ítem también figuran Martín Jiménez y Mario Sandoval, mundialistas Sub 17 y Sub 20, respectivamente.

Martín Jiménez en acción frente a Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera 2025. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Se la daremos y como premio colateral, nos da el tema del minutaje. Por suerte eso es algo que no nos inquieta. Sí el tema de la conformación del plantel y tener competencia en todos los puestos”, sentenció el DT, quien debe afinar detalles para jugar ante Universidad de Chile en la fecha inicial de la Liga de Primera 2026.

Audax Italiano tendrá un complicado estreno en la Liga de Primera 2026, que comenzará el último fin de semana de enero.

