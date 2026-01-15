Audax Italiano movió el mercado de fichajes de manera sorpresiva y confirmó mediante sus redes sociales la llegada de Favian Loyola. El volante creativo, de 20 años, llega con la ilusión de ser una pieza fundamental para el club itálico.

Loyola, recientemente se despidió oficialmente del Orlando City de la MLS tras no renovar su contrato. El joven estadounidense-chileno, aterriza en el fútbol chileno con la exigencia de transformar su proyección en rendimiento inmediato.

El refuerzo de Audax no solo aporta juventud al plantel, sino también un perfil técnico que puede darle frescura y sorpresa al ataque del conjunto audino. Criado futbolísticamente en Estados Unidos, Loyola no ha dejado de lado su país, ya que el jugador ya ha vestido la camiseta de la selección chilena Sub 20.

La llegada de Favian se da en un contexto de reconstrucción deportiva para Audax, ya que el club ha perdido jugadores clave en su delantera. Son dos los nombres importantes que perdió el club itálico, Leonardo Valencia que llegó a Deportes Concepción y Eduardo Vargas que fue a Universidad de Chile.

Favian Loyola llega del Orlando City

El complejo momento de Favian Loyola

El jugador proveniente de la MLS llega libre, firmando contrato por una temporada con opción de demostrar su juego en el torneo local y en la previa de la Copa Sudamericana.

Loyola vivió un 2025 complejo en la liga estadounidense, donde disputó 20 encuentros con la filial del Orlando City, pero sin lograr consolidar cifras destacadas. Además, venía de una serie de lesiones que no le permitieron estar presente en el Mundial Sub 20.

Con este movimiento, Audax Italiano no solo sorprende por el nombre, sino por la juventud del jugador. Con esto la proyección del equipo podría potenciar también la misma Selección Chilena en un futuro o ahora mismo en el presente.