Este lunes, Córdova dio a conocer la nómina de jugadores que viajará a Oceanía en las próximas semanas para medirse ante las selecciones de Cabo Verde y Nueva Zelanda, en duelos amistosos en el marco de la FIFA Series.

Entre las grandes ausencias aparecen los hermanos Miguel y Nils Reichmuth, chilenos-suizos que comenzaron a sonar con fuerza en las últimas semanas y que incluso fueron visitados por el propio Córdova en los días previos.

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Poco se sabía sobre por qué el entrenador finalmente no citó a ambos, hasta ahora. Nils, el mayor de los hermanos, abordó por primera vez el tema y entregó detalles que podrían ayudar a explicar su ausencia en esta convocatoria.

El mediocampista chileno-suizo del F. C. Thun de la Superliga de Suiza conversó con el programa de internet GROUNDED, donde confirmó que existe un interés concreto desde Chile, detallando incluso los acercamientos del cuerpo técnico nacional.

Interés de La Roja y reunión con Córdova:

Ante el interés que despertó en la selección chilena, Nils lo tomó como un halago y señaló: “Definitivamente es muy lindo escucharlo, cuando hay interés desde un lugar que no está precisamente a la vuelta de la esquina, como Chile”, indicando además que esto representa una motivación extra para su carrera.

Junto a esto, detalló cómo se produjo el contacto con él y con su hermano, señalando que: “El entrenador nacional de Chile vino de hecho a Suiza. Primero fue a hablar con mi hermano y luego fue a ver mi partido. Después del encuentro también fui a hablar con él al hotel”.

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Aún no toma una decisión entre Chile y Suiza

Pese al interés de la Federación de Fútbol de Chile, el volante fue sincero en señalar que todavía no tiene definida su elección a nivel de selecciones, considerando que también puede representar a Suiza.

Ante la consulta sobre a qué país le gustaría defender, Nils reconoció: “Realmente no lo sé todavía. Tengo que pensarlo todo muy, muy detalladamente. Es algo muy emocional, con los padres que representan a ambas naciones”.

En esa línea, añadió: “En Chile tengo mucha familia, muchos primos. En Suiza, por supuesto, también, aquí es donde crecí. Realmente son ambas cosas. Pero también soy de la opinión de que uno debe disfrutar el momento, absorber todo lo que se pueda ahora y no jugar tanto con las hipótesis de ‘qué pasaría si…’. No quedarse tanto en lo hipotéticopara no terminar arrepintiéndose”.

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Nils Reichmuth aún no decide si defender a Chile o Suiza en un futuro. (Foto: Instagram nils.reichmuth)

Estas declaraciones sin duda dan un contexto del por qué Nicolás Córdova no incluyó a Nils Reichmuth en la última nómina para la gira por Nueva Zelanda. Si bien el interés es real y ya hubo contactos, la situación del futbolista aún está en evaluación.

En resumen

Nils Reichmuth confirma contacto real con La Roja , tras visita de Nicolás Córdova en Suiza.

, tras visita de Nicolás Córdova en Suiza. No fue citado porque aún no decide entre representar a Chile o Suiza.

entre representar a Chile o Suiza. Su futuro sigue abierto, priorizando no apresurar una decisión clave.

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