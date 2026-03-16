¡Es oficial! Nicolás Córdova dio a conocer la nómina de jugadores que dirán presente en la gira por Nueva Zelanda que animará La Roja durante la fecha FIFA de marzo.

La convocatoria cuenta con llamativas sorpresas, como el ex arquero de Universidad Católica, Thomas Gillier, quien incluso ha sido pretendido por Argelia. También aparecen Diego Ulloa, lateral izquierdo de Colo Colo, además de Felipe Faúndez de O’Higgins y Benjamín Chandía de Coquimbo Unido. Sin embargo, también hay notables ausencias.

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Las principales son las de Brayan Cortés y Erick Pulgar, pero también destaca la ausencia de dos nombres que parecían casi seguros: Miguel y Nils Reichmuth, hermanos suizo-chilenos a quienes Córdova fue a ver y con quienes se reunió durante su reciente gira por Europa.

¿Adiós definitivo? Miguel y Nils Reichmuth no fueron citados por Córdova

El no llamado de ambos jugadores suizo-chilenos llama profundamente la atención, considerando que Nicolás Córdova viajó justamente a Suiza durante su gira por Europa para reunirse con ambos futbolistas , formados en las juveniles del FC Zürich.

Si bien ninguno de los dos tuvo demasiados minutos en cancha en los partidos observados por el técnico chileno, sorprende que ninguno de ellos hayan sido considerados en esta nómina para la gira de marzo.

De momento se desconoce la razón por la cual no fueron citados. No está claro si se trata exclusivamente de una decisión técnica de Córdova, quien optó por priorizar a otros jugadores, o si la determinación fue tomada en conjunto durante la reunión que sostuvo con los hermanos Reichmuth.

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Nómina de La Roja vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda

(Foto: RedGol)

¿Cuándo juega Chile por la fecha FIFA de marzo?

La Roja tendrá dos desafíos en el marco de la gira por Nueva Zelanda durante esta fecha FIFA. Los encuentros programados son:

Chile vs. Cabo Verde: viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile .

viernes 27 de marzo a las . Chile vs. Nueva Zelanda: lunes 30 de marzo a las 03:15 horas de Chile.

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En resumen