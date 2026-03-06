Nicolás Córdova se puso el overol y días atrás se confirmó que una delegación de la selección nacional, encabezada por el propio DT de La Roja, viajaría hasta Suiza para sostener un diálogo con dos futbolistas que busca integrar al plantel.

Se trata de los hermanos chilenos-suizos Nils y Miguel Reichmuth, de 24 y 22 años, respectivamente.

ver también Juventud, divino tesoro: la columna vertebral de selección chilena para la gira por Oceanía

Es en ese contexto donde Córdova ha hecho uso de sus redes sociales en las últimas horas para dar una muestra de lo que ha sido este viaje por Europa, recorriendo diversas zonas del país suizo.

Córdova casi no ve a los chilenos en acción

Y si bien aún no hay noticias sobre qué habló Córdova con ambos futbolistas, lo cierto es que la gira quedará marcada por una llamativa situación que le tocó vivir al DT del ‘Equipo de Todos’: casi no vio en acción a los chilenos-suizos.

Así es, porque Córdova subió en las últimas horas dos imágenes en diferentes estadios de Suiza. En una aparece mirando al F. C. Zürich, club de Miguel Reichmuth, en el duelo disputado este miércoles 4 de marzo, que terminó con derrota por 1-2 para el conjunto del volante. Sin embargo, el chileno no vio acción y fue suplente durante los 90 minutos, luego de venir saliendo además de un problema físico que le impidió ser citado en el anterior encuentro ante Young Boys y solamente ser banca en este.

Córdova viendo al FC Zurich de Miguel Reichmuth. (Foto: Captura)

Para mala suerte de Córdova, dos días después la situación casi se repite calcada y con Nils Reichmuth, jugador del F. C. Thun, quien tampoco pudo disfrutar de muchos minutos. El menor de los hermanos fue suplente este jueves e ingresó recién a los 77 minutos de juego en el empate 2-2 que protagonizó su equipo ante St. Gallen.

Publicidad

Publicidad

Córdova solo pudo ver 13 minutos a Nils Reichmuth en acción. (Foto: Captura)

En definitiva, Córdova durante este periodo solo pudo ver en acción al menor de los hermanos y apenas por 13 minutos. ¿Les alcanzará para ser citados?

En resumen

Nicolás Córdova viajó a Suiza para reunirse con los hermanos Nils y Miguel Reichmuth , posibles opciones para La Roja .

para reunirse con los hermanos , posibles opciones para . El DT fue a verlos jugar, pero Miguel no sumó minutos con el F. C. Zürich .

con el . Nils Reichmuth solo jugó 13 minutos en el empate del F. C. Thun ante St. Gallen.

Publicidad