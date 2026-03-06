Es tendencia:
Más de la mitad del torneo se juega sin Sub 21: impresionante análisis de la polémica ley

Un análisis de los minutos disputados en el torneo revela llamativas cifras sobre el uso de juveniles por parte de los clubes.

Por Sebastián Amar

Los minutos Sub 21 siguen siendo polémica en el fútbol chileno
La regla del jugador joven vuelve a instalar el debate en la Liga de Primera. Un reciente análisis de DLT Sports revela que el 55,6% de los minutos disputados en cancha se juegan sin la presencia de un futbolista Sub 21.

El dato refleja que, pese a la obligación reglamentaria, muchos equipos siguen utilizando a los juveniles principalmente desde el banco de suplentes y no como titulares habituales.

De hecho, cuando ingresan durante los partidos, el promedio de minutos que disputan los Sub 21 es de apenas 20,5 minutos por encuentro.

Aun así, existen excepciones en el campeonato. Solo tres clubes han utilizado a un Sub 21 como titular en todos sus partidos: Huachipato, O’Higgins y Palestino.

Ian Garguez, lateral derecho de Palestino es el Sub 21 que más minutos ha sumado en la Liga de Primera con 382 minutos jugados

Los que más y los que menos utilizan Sub 21

En cuanto a la cantidad total de minutos disputados por juveniles, el ranking lo lideran O’Higgins, Colo Colo y Palestino, equipos que han apostado con mayor fuerza por futbolistas jóvenes en la temporada.

En el otro extremo aparecen los clubes que menos han utilizado jugadores Sub 21 en lo que va del campeonato. Entre ellos destacan Deportes Limache, Ñublense y Cobresal, que hasta ahora registran los números más bajos en minutos para juveniles.

Los datos vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre el verdadero impacto de la regla Sub 21, que busca fomentar el desarrollo de jóvenes futbolistas, pero que en muchos casos termina cumpliéndose con minutos limitados hacia el final de los partidos.

Resumen:

  • Ian Garguez, lateral de Palestino, lidera la liga con 382 minutos jugados como juvenil.
  • 55,6% de los minutos en Primera División se disputan sin futbolistas Sub 21 en cancha.
  • Huachipato, O’Higgins y Palestino son los únicos clubes con un juvenil titular en cada partido.
