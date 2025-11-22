Es tendencia:
Colo Colo

Con un sub 21 como novedad: La probable formación de Colo Colo vs Unión La Calera

Con varias bajas obligadas y un juvenil Sub 21 para cumplir la regla, Colo Colo recibe este domingo a Unión la Calera.

Por Franco Abatte

Colo Colo prepara cambios para el duelo ante Unión La Calera.
Colo Colo prepara cambios para el duelo ante Unión La Calera.

Colo Colo vuelve al ruedo este fin de semana recibiendo a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera.Duelo clave para el Cacique que espera volver a los puestos de clasificación a torneos internacionales tras la derrota obtenida por Cobresal este viernes a manos de Deportes Iquique y que le abre una ventana para escalar en la tabla.

Ante eso, Fernando Ortiz prepara un novedoso once inicial para enfrentar a los “cementeros”, esto debido a las importantes bajas obligadas que tiene el ‘Tano’. Las ausencias por suspensión son las de Claudio Aquino (acumulación de tarjetas amarillas) y Jonathan Villagra (expulsión con roja).

A esto, se suma la obligación de sumar minutos de jugadores Sub 21, ya que al ‘Popular‘ le faltan cerca de 48 minutos para cumplir con la meta reglamentaria que exige la ANFP.

¡Cortado! Fernando Ortiz se pone los pantalones en Colo Colo y sigue dejando fuera a polémico jugador

¡Cortado! Fernando Ortiz se pone los pantalones en Colo Colo y sigue dejando fuera a polémico jugador

La probable formación de Fernando Ortiz

Así, sin Aquino ni Villagra, y con la ausencia de Esteban Pavez por decisión técnica de Fernando Ortiz, el DT argentino saltaría a la cancha con la siguiente formación, según señala el medio Cacique Pasión; Fernando De Paul en el arco, Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa, Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, para finalmente dejar en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández

De esta forma, Ortiz regresaría a la titularidad a Sebastián Vegas para acompañar a Emiliano Amor, quien le estaría ganando la pulseada a un retornado como Alan Saldivia, mientras que en ataque Leandro Hernández sería el juvenil, porque al ser categoría 2005, Colo Colo contabilizaría el doble de minutos para acercarse a la meta.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y Unión La Calera?

El enfrentamiento entre Colo Colo vs. Unión La Calera se juega este domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

