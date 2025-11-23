Colo Colo sigue por la senda triunfal en esta recta final de la Liga de Primera 2025. Los albos superaron por 4-1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental y sumaron tres puntos de oro en su afán de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El Cacique ahora marcha séptimo con 44 puntos con las mismas unidades que Cobresal, pero con una mejor diferencia de goles a falta de dos fechas para el término del torneo.

Por lo mismo, el mantener esta posición de privilegio es clave pensando en el próximo mercado de fichajes. Si los albos clasifican al segundo torneo de la Conmebol ganarán algo de dinero extra, cosa que podría marcar la diferencia a la hora de conformar el plantel.

Mosa manda un claro mensaje por los refuerzos

Al respecto habló Aníbal Mosa previo al partido con los caleranos, donde en su labor como presidente de Blanco y Negro dejó en claro que todavía no han analizado nada del mercado hasta que bajen el telón de la presente temporada.

“No estamos hablando con nadie. Vamos a esperar a que termine al última fecha el 7 de diciembre con Audax Italiano y ahí vamos a conversar los directivos, el gerente deportivo y la comisión fútbol para ver cuales serán los pasos a seguir”, declaró el puertomontino.

En ese sentido y ante la consulta de un posible contacto con el arquero peruano Pedro Gallese, el mandamás albo fue enfático en decir que “hoy estamos enfocados en las finales que nos quedan y no vamos a hablar de refuerzos”.

Para cerrar y apuntando al trabajo de Fernando Ortiz en la banca, el dirigente aseguró que “la relación es muy buena. Es un tipo muy serio y trabajador. Cada vez que podemos vemos los entrenamientos para que se vea el apoyo de la directiva hacia los jugadores y el cuerpo técnico”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción el próximo viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 20:00 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

