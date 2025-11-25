Universidad de Chile está terminando la temporada, pero ya saben que en el mercado de fichajes necesitarán de un nuevo goleador, teniendo en cuenta las salidas que puede sufrir el plantel.

Uno que siempre suena para volver como refuerzo a la U es Joaquín Larrivey, quien es la gran figura de la Liguilla por el Ascenso con la camiseta de Deportes Concepción, algo que hace extrañarlo al hincha bullanguero.

Pero fue su propio representante, Walter Montillo, quien comentó en una entrevista lo que ha pasado cada vez que se acerca el nombre de Larrivey a los azules, algo que ahora ve bastante lejano.

“Sería lindo, pero para mi es casi imposible. En aquella época, haciendo casi 45 goles, por la edad le dieron un paso al costado, ahora menos. Pero yo siempre a Manuel Mayo, a la gente del club, cuando buscaban delanteros se los propongo, lo conocen, pero quizás buscan otro perfil”, explicó el ex volante de la U.

Joaquín Larrivey lleva 3 goles en la Liguilla por el Ascenso con el Conce. Foto: Marco Vazquez/Photosport

ver también El eterno Joaquín Larrivey se hace gigante y mete a Concepción en las semis de la liguilla de Primera B

¿Joaquín Larrivey vuelve a U de Chile?

Fue en conversación con radio Cooperativa donde Walter Montillo habló de sus despedida del fútbol, pero, además, de la situación de su gran amigo Joaquín Larrivey, con quien trabaja.

Publicidad

Publicidad

“Sí, Larri desde que me retiré siempre me pidió que lo represente. Trabajar para un amigo genera más responsabilidad, porque me gustan las cuentas claras y juntar amistad con trabajo es doble responsabilidad. Ha conseguido muchos contratos y él está contento”, detalló.

En ese sentido, asegura que su carrera se ha extendido por su cuidado personal y por eso ahora brilla en la Primera B, aunque ve muy lejana una vuelta a Universidad de Chile, algo que siempre quisieron.

“Larry con el cuidado personal, profesional y la cabeza que tiene, que entiende el juego, lo entiende de la manera que otros delanteros no. Siempre está bien ubicado, muestra los despliegues con GPS y corre bien las distancias en la cancha. Con casi 100 goles en Chile, nutre al fútbol chileno, en la división que está deja cosas buenas a los chicos de inferiores, lo tienen que explorar para aprender porque maneja bien el vestuario, es positivo, fuimos compañeros y lo más chicos tienen que aprender de él”, finalizó.

Publicidad

Publicidad