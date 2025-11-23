El eterno Joaquín Larrivey se hace gigante y mete a Concepción en las semis de la liguilla de Primera B

Ruge el León. Deportes Concepción, con el goleador Joaquín Larrivey como figura, le sacó un empate 1-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, y con ello clasificó a las semifinales de la Liguilla de la Primera B, tras ganar la serie por 2-1

El cuadro lila, que vistió de blanco en el norte, llegó con la tranquilidad de tener ventaja en la serie, por el 2-1 de la ida, por lo que el elenco local era el que tenía la responsabilidad.

Los Pumas se adueñaron de la pelota y de las aproximaciones, ya que patearon en seis ocasiones al arco penquista en la primera mitad, sin embargo, no estaban finos.

Llegaron los goles y el Conce pasa a semifinales

Tener a un goleador te da un plus y Deportes Concepción aprovechó la presencia del eterno Joaquín Larrivey, quien empujó la pelota a los 49 minutos para abrir la cuenta y sacar más ventajas en el global.

El gol le pegó a Antofagasta, que tenía que reaccionar rápido si quería llevar el compromiso al menos a los penales y fue así como llegó a la paridad en los 61′, con el volante ofensivo Andrés Souper como anotador.

Antofagasta y Concepción jugaron una apretada serie. Foto: Pablo Quiroz/Photosport

El elenco local estuvo cerca de mandar la serie a los penales, debido a que marcó el 2-1 Tobías Figueroa a los 88 minutos, pero su conquista fue anulada por posición de adelanto.

El marcador no se movió más y el equipo de Patricio Almendra dio la sorpresa y eliminó a Antofagasta, para seguir soñando con el ascenso.

Ahora, Deportes Concepción se verá las caras con Deportes Copiapó por un lugar en la final de la liguilla que otorga un cupo para la Liga de Primera 2026.

