Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

El eterno Joaquín Larrivey se hace gigante y mete a Concepción en las semis de la liguilla de Primera B

El delantero argentino marcó para el cuadro lila que eliminó a Deportes Antofagasta en la lucha por un cupo para la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Joaquín Larrivey abrió la cuenta ante Antofagasta.
© Deportes AntofagastaJoaquín Larrivey abrió la cuenta ante Antofagasta.

Ruge el León. Deportes Concepción, con el goleador Joaquín Larrivey como figura, le sacó un empate 1-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, y con ello clasificó a las semifinales de la Liguilla de la Primera B, tras ganar la serie por 2-1

El cuadro lila, que vistió de blanco en el norte, llegó con la tranquilidad de tener ventaja en la serie, por el 2-1 de la ida, por lo que el elenco local era el que tenía la responsabilidad.

Los Pumas se adueñaron de la pelota y de las aproximaciones, ya que patearon en seis ocasiones al arco penquista en la primera mitad, sin embargo, no estaban finos.

¿Comprará Wanderers? David Pizarro responde a rumores y lanza inesperada propuesta

ver también

¿Comprará Wanderers? David Pizarro responde a rumores y lanza inesperada propuesta

Llegaron los goles y el Conce pasa a semifinales

Tener a un goleador te da un plus y Deportes Concepción aprovechó la presencia del eterno Joaquín Larrivey, quien empujó la pelota a los 49 minutos para abrir la cuenta y sacar más ventajas en el global.

El gol le pegó a Antofagasta, que tenía que reaccionar rápido si quería llevar el compromiso al menos a los penales y fue así como llegó a la paridad en los 61′, con el volante ofensivo Andrés Souper como anotador.

Antofagasta y Concepción jugaron una apretada serie. Foto: Pablo Quiroz/Photosport

Antofagasta y Concepción jugaron una apretada serie. Foto: Pablo Quiroz/Photosport

Publicidad

El elenco local estuvo cerca de mandar la serie a los penales, debido a que marcó el 2-1 Tobías Figueroa a los 88 minutos, pero su conquista fue anulada por posición de adelanto.

El marcador no se movió más y el equipo de Patricio Almendra dio la sorpresa y eliminó a Antofagasta, para seguir soñando con el ascenso.

Ahora, Deportes Concepción se verá las caras con Deportes Copiapó por un lugar en la final de la liguilla que otorga un cupo para la Liga de Primera 2026.

Publicidad
El grave incidente que golpea a la U en la previa a la “finalísima” con O’Higgins

ver también

El grave incidente que golpea a la U en la previa a la “finalísima” con O’Higgins

Lee también
Terrible: accidente enluta Liguilla del Ascenso en Primera B
Chile

Terrible: accidente enluta Liguilla del Ascenso en Primera B

Antofagasta vs. D. Concepción: el canal que transmite la liguilla de ascenso
Chile

Antofagasta vs. D. Concepción: el canal que transmite la liguilla de ascenso

El inusual reclamo del DT de Concepción: "Los jugadores se demoran mucho"
Chile

El inusual reclamo del DT de Concepción: "Los jugadores se demoran mucho"

Rangers dice adiós a la Liguilla del Ascenso y seguirá en Primera B
Chile

Rangers dice adiós a la Liguilla del Ascenso y seguirá en Primera B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo